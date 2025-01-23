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Трамп запретил въезд нелегалов через южную границу США - РИА Новости, 23.01.2025
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00:15 23.01.2025 (обновлено: 01:55 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995053829.html
Трамп запретил въезд нелегалов через южную границу США
Трамп запретил въезд нелегалов через южную границу США - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп запретил въезд нелегалов через южную границу США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке прохода на американскую территорию нелегальных мигрантов через южную границу страны и отдал... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T00:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке прохода на американскую территорию нелегальных мигрантов через южную границу страны и отдал распоряжении об их выдворении, заявили в Белом доме. "Сегодня президент Трамп подписал указ, который приостанавливает физический проход иностранцев, которые занимаются вторжением в Соединенные Штаты через южную границу", — говорится в сообщении.Трамп приказал министерству внутренней безопасности, минюсту и госдепартаменту предпринять все необходимые действия для выдворения нелегалов, въезжающих в Штаты через южную границу."Президент Трамп дает разрешение и поручает &lt;...&gt; предпринять все необходимые меры для немедленного отклонения, репатриации и выдворения нелегальных иностранцев через южную границу Соединенных Штатов", — добавили в Белом доме.Президент также ограничил право нелегальных мигрантов, попавших на американскую территорию через южную границу, оставаться в стране под предлогом поиска убежищаРанее Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также заявил, то в качестве первого шага на посту главы государства введет общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250122/ssha-1994933258.html
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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Трамп запретил въезд нелегалов через южную границу США

Трамп подписал указ о приостановке прохода мигрантов через южную границу США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке прохода на американскую территорию нелегальных мигрантов через южную границу страны и отдал распоряжении об их выдворении, заявили в Белом доме.
«
"Сегодня президент Трамп подписал указ, который приостанавливает физический проход иностранцев, которые занимаются вторжением в Соединенные Штаты через южную границу", — говорится в сообщении.
Трамп приказал министерству внутренней безопасности, минюсту и госдепартаменту предпринять все необходимые действия для выдворения нелегалов, въезжающих в Штаты через южную границу.
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"Президент Трамп дает разрешение и поручает <...> предпринять все необходимые меры для немедленного отклонения, репатриации и выдворения нелегальных иностранцев через южную границу Соединенных Штатов", — добавили в Белом доме.
Президент также ограничил право нелегальных мигрантов, попавших на американскую территорию через южную границу, оставаться в стране под предлогом поиска убежища
Ранее Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также заявил, то в качестве первого шага на посту главы государства введет общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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