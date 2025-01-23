https://ria.ru/20250123/tramp--1995214148.html
Трамп высказался об экономических отношениях между США и Китаем
Трамп высказался об экономических отношениях между США и Китаем - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп высказался об экономических отношениях между США и Китаем
США просто хотят справедливых экономических отношений с Китаем, они не обязательно должны быть "феноменальными", заявил в четверг президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:57:00+03:00
2025-01-23T19:57:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США просто хотят справедливых экономических отношений с Китаем, они не обязательно должны быть "феноменальными", заявил в четверг президент США Дональд Трамп."Все, что нам нужно, — это справедливость. Мы просто хотим равных условий. Мы не хотим злоупотреблять. У нас огромные дефициты (в торговле - ред.) с Китаем. (Предыдущий президент США Джо - ред.) Байден позволил этому выйти из-под контроля. У него дефицит в 1,1 триллиона долларов (в торговом балансе с Китаем - ред.), смешно, и это просто несправедливые отношения. И мы должны сделать их просто справедливыми. Нам не нужно делать их феноменальными", - заявил Трамп, дистанционно выступая на экономическом форуме в швейцарском Давосе.
https://ria.ru/20250121/kitay-1994886036.html
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сша, китай, в мире, дональд трамп, давос
США, Китай, В мире, Дональд Трамп, Давос
Трамп высказался об экономических отношениях между США и Китаем
Трамп заявил, что США хотят справедливых экономических отношений с Китаем