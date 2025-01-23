https://ria.ru/20250123/tramp--1995213128.html
Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку по урегулированию
Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку по урегулированию - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку по урегулированию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:51:00+03:00
2025-01-23T19:51:00+03:00
2025-01-23T20:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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всемирный экономический форум в давосе
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией."Украина готова заключить сделку. И чтобы вы понимали, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась", — сказал Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Президент США подчеркнул, что при его руководстве подобных конфликтов не возникало, отметив: "Во время моего первого срока не было даже разговоров о таком сценарии".Трамп также повторил, что считает конфликт ненужным, и вновь выразил готовность способствовать его завершению.
https://ria.ru/20250123/tramp--1995210398.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Россия, Всемирный экономический форум в Давосе
Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку по урегулированию
Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку по урегулированию конфликта