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Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку по урегулированию - РИА Новости, 23.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 23.01.2025 (обновлено: 20:34 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp--1995213128.html
Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку по урегулированию
Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку по урегулированию - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку по урегулированию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:51:00+03:00
2025-01-23T20:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
россия
всемирный экономический форум в давосе
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией."Украина готова заключить сделку. И чтобы вы понимали, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась", — сказал Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Президент США подчеркнул, что при его руководстве подобных конфликтов не возникало, отметив: "Во время моего первого срока не было даже разговоров о таком сценарии".Трамп также повторил, что считает конфликт ненужным, и вновь выразил готовность способствовать его завершению.
https://ria.ru/20250123/tramp--1995210398.html
https://ria.ru/20250123/malinen-1995193916.html
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в мире, украина, дональд трамп, сша, россия, всемирный экономический форум в давосе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Россия, Всемирный экономический форум в Давосе
Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку по урегулированию

Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку по урегулированию конфликта

© AP Photo / Markus SchreiberДональд Трамп выступает дистанционно перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025
Дональд Трамп выступает дистанционно перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Дональд Трамп выступает дистанционно перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией.
"Украина готова заключить сделку. И чтобы вы понимали, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась", — сказал Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп раскрыл, при каком условии конфликт на Украине закончится
Вчера, 19:30
Президент США подчеркнул, что при его руководстве подобных конфликтов не возникало, отметив: "Во время моего первого срока не было даже разговоров о таком сценарии".
Трамп также повторил, что считает конфликт ненужным, и вновь выразил готовность способствовать его завершению.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСШАРоссияВсемирный экономический форум в Давосе
 
 
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