https://ria.ru/20250123/tramp--1995213128.html

Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку по урегулированию

Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку по урегулированию - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку по урегулированию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:51:00+03:00

2025-01-23T19:51:00+03:00

2025-01-23T20:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дональд трамп

сша

россия

всемирный экономический форум в давосе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995213414_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e717f080dfd6a291e5dae6d86e1bceaa.jpg

ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией."Украина готова заключить сделку. И чтобы вы понимали, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась", — сказал Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Президент США подчеркнул, что при его руководстве подобных конфликтов не возникало, отметив: "Во время моего первого срока не было даже разговоров о таком сценарии".Трамп также повторил, что считает конфликт ненужным, и вновь выразил готовность способствовать его завершению.

https://ria.ru/20250123/tramp--1995210398.html

https://ria.ru/20250123/malinen-1995193916.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дональд трамп, сша, россия, всемирный экономический форум в давосе