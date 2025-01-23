https://ria.ru/20250123/tramp--1995210398.html

Трамп раскрыл, при каком условии конфликт на Украине закончится

Трамп раскрыл, при каком условии конфликт на Украине закончится - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп раскрыл, при каком условии конфликт на Украине закончится

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, так как он считает, что их снижение может способствовать... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:30:00+03:00

2025-01-23T19:30:00+03:00

2025-01-23T19:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

саудовская аравия

дональд трамп

опек

давос

цены на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9777b17fff38347f7b0d739a19b547e1.jpg

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, так как он считает, что их снижение может способствовать завершению конфликта на Украине."Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Я, честно говоря, удивлен, что они не сделали это до выборов. Это не очень любезно с их стороны. Если бы цена снизилась, война России и Украины немедленно бы закончилась. Прямо сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Вам нужно снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этой войне. Им следовало бы сделать это давно", - заявил Трамп, дистанционно выступая на форуме "Давос".

https://ria.ru/20250123/malinen-1995193916.html

украина

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, саудовская аравия, дональд трамп, опек, давос, цены на нефть