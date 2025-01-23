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Трамп раскрыл, при каком условии конфликт на Украине закончится
Трамп раскрыл, при каком условии конфликт на Украине закончится - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп раскрыл, при каком условии конфликт на Украине закончится
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, так как он считает, что их снижение может способствовать... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:30:00+03:00
2025-01-23T19:30:00+03:00
2025-01-23T19:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, так как он считает, что их снижение может способствовать завершению конфликта на Украине."Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Я, честно говоря, удивлен, что они не сделали это до выборов. Это не очень любезно с их стороны. Если бы цена снизилась, война России и Украины немедленно бы закончилась. Прямо сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Вам нужно снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этой войне. Им следовало бы сделать это давно", - заявил Трамп, дистанционно выступая на форуме "Давос".
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Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, ОПЕК, Давос, Цены на нефть
Трамп раскрыл, при каком условии конфликт на Украине закончится
Трамп считает, что если цена на нефть упадет, то конфликт на Украине закончится