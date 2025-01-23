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Толстой призвал Трампа не играть в ультиматумы с Россией - РИА Новости, 23.01.2025
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17:42 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/tolstoj-1995189214.html
Толстой призвал Трампа не играть в ультиматумы с Россией
Толстой призвал Трампа не играть в ультиматумы с Россией - РИА Новости, 23.01.2025
Толстой призвал Трампа не играть в ультиматумы с Россией
Вице-спикер ГД Петр Толстой предупредил президента США Дональда Трампа, что в ультиматумы с Россией играть не нужно, так как "может оказаться себе дороже". РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:42:00+03:00
2025-01-23T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-спикер ГД Петр Толстой предупредил президента США Дональда Трампа, что в ультиматумы с Россией играть не нужно, так как "может оказаться себе дороже". Депутат отметил, что едва став президентом, Трамп объявил ультиматумы Канаде, Гренландии и Панаме. "Раз уж мир на полных парах вкатывается в политический постмодерн, хотелось бы напомнить о двух вещах. Первое: в ультиматумы с Россией играть не нужно, может оказаться себе дороже (не забываем про Аляску). Второе: в подобные игры можно играть и вдвоем. Напомню, существует большое количество территорий южнее, западнее и севернее Бреста, веками счастливо живших в составе России", - написал он в своем Telegram-канале. Президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250119/broberg-1994416489.html
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в мире, гренландия, сша, россия, дональд трамп, петр толстой, госдума рф
В мире, Гренландия, США, Россия, Дональд Трамп, Петр Толстой, Госдума РФ
Толстой призвал Трампа не играть в ультиматумы с Россией

Толстой предупредил Трампа, что с Россией не нужно играть в ультиматумы

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-спикер ГД Петр Толстой предупредил президента США Дональда Трампа, что в ультиматумы с Россией играть не нужно, так как "может оказаться себе дороже".
Депутат отметил, что едва став президентом, Трамп объявил ультиматумы Канаде, Гренландии и Панаме.
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"Раз уж мир на полных парах вкатывается в политический постмодерн, хотелось бы напомнить о двух вещах. Первое: в ультиматумы с Россией играть не нужно, может оказаться себе дороже (не забываем про Аляску). Второе: в подобные игры можно играть и вдвоем. Напомню, существует большое количество территорий южнее, западнее и севернее Бреста, веками счастливо живших в составе России", - написал он в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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В миреГренландияСШАРоссияДональд ТрампПетр ТолстойГосдума РФ
 
 
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