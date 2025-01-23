Толстой призвал Трампа не играть в ультиматумы с Россией
Толстой предупредил Трампа, что с Россией не нужно играть в ультиматумы
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Петр Толстой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вице-спикер ГД Петр Толстой предупредил президента США Дональда Трампа, что в ультиматумы с Россией играть не нужно, так как "может оказаться себе дороже".
Депутат отметил, что едва став президентом, Трамп объявил ультиматумы Канаде, Гренландии и Панаме.
Пеле Броберг: Гренландия не может быть аннексирована снова
19 января, 08:00
"Раз уж мир на полных парах вкатывается в политический постмодерн, хотелось бы напомнить о двух вещах. Первое: в ультиматумы с Россией играть не нужно, может оказаться себе дороже (не забываем про Аляску). Второе: в подобные игры можно играть и вдвоем. Напомню, существует большое количество территорий южнее, западнее и севернее Бреста, веками счастливо живших в составе России", - написал он в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.