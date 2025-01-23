https://ria.ru/20250123/teatr-1995176919.html

В Москве начался конкурс для тех, кто хочет руководить столичными театрами

В Москве начался конкурс для тех, кто хочет руководить столичными театрами - РИА Новости, 23.01.2025

В Москве начался конкурс для тех, кто хочет руководить столичными театрами

В Москве стартовал Всероссийский открытый конкурс "Подмастерья", который поможет сформировать кадровый резерв руководителей театров. У участников будет... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:14:00+03:00

2025-01-23T17:14:00+03:00

2025-01-23T17:28:00+03:00

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алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

юрий грымов

евгений писарев

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Москве стартовал Всероссийский открытый конкурс "Подмастерья", который поможет сформировать кадровый резерв руководителей театров. У участников будет возможность пройти отбор и обучиться у именитых мастеров сферы культуры и искусства. Они пройдут стажировки в столичных театрах и вместе с опытными наставниками создадут собственный проект. Лучшие участники, выбранные экспертным советом по итогам всех этапов конкурса, войдут в кадровый резерв Москвы и будут претендовать на позиции творческих или административных руководителей.Прием заявок на конкурс продлится до 16 февраля включительно. Открыто два направления — "главный режиссер" и "заместитель директора". Заполнить анкету для прохождения экспертного отбора могут профессионалы со всей страны. Важно, чтобы их уровень образования и опыт работы соответствовали выбранному направлению и требованиям к участникам."Мы заинтересованы в постоянном поиске талантов для театральной сферы столицы. Новый проект по формированию кадрового резерва позволит выделить наиболее успешных специалистов со всей России. У конкурсантов будет возможность не только пройти стажировку в столичных театрах, но и разработать собственные театральные проекты, проявить себя как грамотных управленцев. По итогам наиболее перспективные конкурсанты войдут в кадровый резерв руководителей театров Москвы", —сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.В конкурсе "Подмастерья" могут принять участие физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, достигшие на момент подачи заявки возраста 27 лет, постоянно зарегистрированные и проживающие на территории Российской Федерации. Ознакомиться с полным перечнем требований к претендентам и подать заявку можно на сайте.Мнения профессионалов"Важно понимать, что театр — это не здание, а люди. Художественный руководитель должен разделять понятие "театр-семья", куда входит и зритель, - считает Юрий Грымов, художественный руководитель Московского драматического театра "Модерн". - Необходимо строить максимально прозрачные отношения в коллективе. Грамотный художественный руководитель не должен строить театр вокруг одного спектакля. Нужно изобретать свое, основываясь на опыте, который был до вас. Доверять и окружать себя только талантливыми и яркими людьми"."Художественный руководитель должен быть марафонцем, а не спринтером. Театр – это забег на длинную дистанцию, говорит художественный руководитель Московского еврейского театра "Шалом" Олег Липовецкий. - Худрук должен радоваться успехам любого, работающего в театре художника, больше, чем своим успехам. Главное – любовь. Но, при этом, нужно помнить, что от любви до ненависти - один шаг, и уметь держать дистанцию, чтобы не задушить коллектив этой любовью. Нужно обладать эрудицией, навыками планирования, любознательностью, желанием всегда учиться.Я прошел путь от артиста к режиссеру, от режиссера к худруку и умею делать сам многое из того, что нужно для спектакля. От установки декораций до монтажа аудио и видео. Нужно стремиться к совершенству, но уметь держать баланс между перфекционизмом и свободным творчеством"."Художественный руководитель обязан полностью изучить всю деятельность театра, начиная от продажи билетов и пожарной безопасности, заканчивая производством декораций, - считает Евгений Писарев, художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. - Проще говоря, он должен понимать все процессы, в том числе те, за которые отвечает директор. А директор должен знать все, чем занимается художественный руководитель.Важно понимать, что театр — это, в первую очередь, творческое учреждение, которое существует не для достижения коммерческих целей. Его назначение — искусство, а не прибыль. Творчество в театре тесно связано с нравственным воспитанием зрителя, обогащением его внутреннего мира и формированием ценностей. Многие так погружены в организационные заботы, что порой забывают об этой важной миссии театра".Этапы конкурсаФормирование кадрового резерва произойдет в несколько этапов. С 23 января по 16 февраля соберут заявки на участие в конкурсе. А с 17 по 28 февраля экспертный совет их рассмотрит. С первого марта начнется очный этап проекта. В течение всего месяца конкурсантов, чьи заявки успешно прошли отбор, пригласят на личные собеседования. Для тех, у кого не будет возможности приехать в Москву, организуют встречи в дистанционном формате.Эксперты оценят участников в соответствии с положением о конкурсе и выберут тех, кто пройдет на следующий — образовательно-проектный этап. Он начнется первого апреля и завершится 31 мая. На нем претендентам предстоит совершенствовать управленческие навыки и создавать собственные проекты.Завершив образовательный курс, участники получат удостоверения о повышении квалификации государственного образца. Обучение оплачивает организатор.Стажировки в театреПараллельно с повышением квалификации для каждого будет организована стажировка в театре. Также участникам предстоит заняться созданием собственного проекта в соответствии с их конкурсным направлением: сценической постановки — для главных режиссеров, бизнес-плана по развитию театра — для заместителей директоров. Итогом образовательно-проектного этапа станет защита своей работы перед экспертным жюри. Итоги будут подведены 10 июня и опубликованы на mos.ru.Включение в кадровый резерв дает шанс стать впоследствии творческим или административным лидером одного из театров, подведомственных столичному Департаменту культуры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

культура, культура-важное, театр, новости культуры, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), юрий грымов, евгений писарев, москва, россия, департамент культуры, московский драматический театр имени а. с. пушкина