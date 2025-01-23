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В Госдуму внесли проект о запрете рекламы тарологов - РИА Новости, 23.01.2025
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13:08 23.01.2025 (обновлено: 13:14 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tarolog-1995116220.html
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы тарологов
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы тарологов - РИА Новости, 23.01.2025
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы тарологов
Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг "тарологов", также предлагается РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:08:00+03:00
2025-01-23T13:14:00+03:00
общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг "тарологов", также предлагается развить механизмы по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, содержащих такую информацию, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом вносятся изменения и дополнения в два федеральных закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и № 38-ФЗ "О рекламе", направленные на запрет рекламы услуг "таролога" и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении услуг "таролога", в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - сказано в пояснительной записке.В документе отмечается, что "таролог" - это лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами "таро", предсказывает будущие события и анализирует текущие жизненные ситуации человека и дает ему рекомендации для принятия им решений по различным направлениям: отношения в семье, отношения с коллегами по работе, режим и состав питания, финансовые и иные советы.По мнению автора инициативы, исходя из моральных, этических, нравственных и духовных норм современного российского общества, услуги "таролога" относятся к категории вымыслов. В тексте законопроекта добавляется, что большая часть общества расценивает такой вид деятельности в качестве разновидности мошенничества.
https://ria.ru/20241117/taro-1984231647.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о запрете рекламы тарологов

В Госдуму внесли проект, запрещающий рекламу услуг тарологов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг "тарологов", также предлагается развить механизмы по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, содержащих такую информацию, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом вносятся изменения и дополнения в два федеральных закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и № 38-ФЗ "О рекламе", направленные на запрет рекламы услуг "таролога" и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении услуг "таролога", в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - сказано в пояснительной записке.
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В документе отмечается, что "таролог" - это лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами "таро", предсказывает будущие события и анализирует текущие жизненные ситуации человека и дает ему рекомендации для принятия им решений по различным направлениям: отношения в семье, отношения с коллегами по работе, режим и состав питания, финансовые и иные советы.
По мнению автора инициативы, исходя из моральных, этических, нравственных и духовных норм современного российского общества, услуги "таролога" относятся к категории вымыслов. В тексте законопроекта добавляется, что большая часть общества расценивает такой вид деятельности в качестве разновидности мошенничества.
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