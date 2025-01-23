https://ria.ru/20250123/tarolog-1995116220.html

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы тарологов

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы тарологов - РИА Новости, 23.01.2025

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы тарологов

Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг "тарологов", также предлагается РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:08:00+03:00

2025-01-23T13:08:00+03:00

2025-01-23T13:14:00+03:00

общество

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг "тарологов", также предлагается развить механизмы по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, содержащих такую информацию, документ доступен в думской электронной базе."Законопроектом вносятся изменения и дополнения в два федеральных закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и № 38-ФЗ "О рекламе", направленные на запрет рекламы услуг "таролога" и развитие механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении услуг "таролога", в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - сказано в пояснительной записке.В документе отмечается, что "таролог" - это лицо, которое с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами "таро", предсказывает будущие события и анализирует текущие жизненные ситуации человека и дает ему рекомендации для принятия им решений по различным направлениям: отношения в семье, отношения с коллегами по работе, режим и состав питания, финансовые и иные советы.По мнению автора инициативы, исходя из моральных, этических, нравственных и духовных норм современного российского общества, услуги "таролога" относятся к категории вымыслов. В тексте законопроекта добавляется, что большая часть общества расценивает такой вид деятельности в качестве разновидности мошенничества.

https://ria.ru/20241117/taro-1984231647.html

https://ria.ru/20241115/ran-1983879388.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф