https://ria.ru/20250123/tanker-1995185492.html

Глава Минприроды рассказал, что делать с затонувшими частями танкеров

Глава Минприроды рассказал, что делать с затонувшими частями танкеров - РИА Новости, 23.01.2025

Глава Минприроды рассказал, что делать с затонувшими частями танкеров

Три затонувшие части танкеров в Черном море либо будут поднимать, либо откачивать из них мазут, но надо быть готовыми к форс-мажору, сообщил в четверг глава... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:27:00+03:00

2025-01-23T17:27:00+03:00

2025-01-23T17:36:00+03:00

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

черное море

россия

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Три затонувшие части танкеров в Черном море либо будут поднимать, либо откачивать из них мазут, но надо быть готовыми к форс-мажору, сообщил в четверг глава Минприроды Александр Козлов."Также ждём решения от коллег, будет ли подъём трёх затонувших частей танкеров или откачка мазута. Но в любом случае, для нас важно быть готовыми на случай форс-мажора, то есть места временного хранения и утилизации должны быть свободны и готовы принять потенциально новую партию отходов", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина в режиме ВКС.

https://ria.ru/20250123/mazut-1995180853.html

черное море

россия

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2025

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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), черное море, россия, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, происшествия