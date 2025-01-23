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Глава Минприроды рассказал, что делать с затонувшими частями танкеров - РИА Новости, 23.01.2025
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17:27 23.01.2025 (обновлено: 17:36 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tanker-1995185492.html
Глава Минприроды рассказал, что делать с затонувшими частями танкеров
Глава Минприроды рассказал, что делать с затонувшими частями танкеров - РИА Новости, 23.01.2025
Глава Минприроды рассказал, что делать с затонувшими частями танкеров
Три затонувшие части танкеров в Черном море либо будут поднимать, либо откачивать из них мазут, но надо быть готовыми к форс-мажору, сообщил в четверг глава... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:27:00+03:00
2025-01-23T17:36:00+03:00
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
черное море
россия
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Три затонувшие части танкеров в Черном море либо будут поднимать, либо откачивать из них мазут, но надо быть готовыми к форс-мажору, сообщил в четверг глава Минприроды Александр Козлов."Также ждём решения от коллег, будет ли подъём трёх затонувших частей танкеров или откачка мазута. Но в любом случае, для нас важно быть готовыми на случай форс-мажора, то есть места временного хранения и утилизации должны быть свободны и готовы принять потенциально новую партию отходов", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина в режиме ВКС.
https://ria.ru/20250123/mazut-1995180853.html
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), черное море, россия, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, происшествия
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Черное море, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Происшествия
Глава Минприроды рассказал, что делать с затонувшими частями танкеров

Затонувшие части танкеры будут либо поднимать, либо откачивать из них мазут

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский крайТанкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край
Танкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Три затонувшие части танкеров в Черном море либо будут поднимать, либо откачивать из них мазут, но надо быть готовыми к форс-мажору, сообщил в четверг глава Минприроды Александр Козлов.
"Также ждём решения от коллег, будет ли подъём трёх затонувших частей танкеров или откачка мазута. Но в любом случае, для нас важно быть готовыми на случай форс-мажора, то есть места временного хранения и утилизации должны быть свободны и готовы принять потенциально новую партию отходов", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина в режиме ВКС.
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
С кормовой части танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн мазута
Вчера, 17:09
 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Черное мореРоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Владимир ПутинПроисшествия
 
 
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