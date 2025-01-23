https://ria.ru/20250123/tanker-1995185492.html
Глава Минприроды рассказал, что делать с затонувшими частями танкеров
Глава Минприроды рассказал, что делать с затонувшими частями танкеров - РИА Новости, 23.01.2025
Глава Минприроды рассказал, что делать с затонувшими частями танкеров
Три затонувшие части танкеров в Черном море либо будут поднимать, либо откачивать из них мазут, но надо быть готовыми к форс-мажору, сообщил в четверг глава... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:27:00+03:00
2025-01-23T17:27:00+03:00
2025-01-23T17:36:00+03:00
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
черное море
россия
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Три затонувшие части танкеров в Черном море либо будут поднимать, либо откачивать из них мазут, но надо быть готовыми к форс-мажору, сообщил в четверг глава Минприроды Александр Козлов."Также ждём решения от коллег, будет ли подъём трёх затонувших частей танкеров или откачка мазута. Но в любом случае, для нас важно быть готовыми на случай форс-мажора, то есть места временного хранения и утилизации должны быть свободны и готовы принять потенциально новую партию отходов", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина в режиме ВКС.
https://ria.ru/20250123/mazut-1995180853.html
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), черное море, россия, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, происшествия
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Черное море, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Происшествия
Глава Минприроды рассказал, что делать с затонувшими частями танкеров
Затонувшие части танкеры будут либо поднимать, либо откачивать из них мазут