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Старовойт рассказал о сроках по откачке мазута из кормовой части танкера - РИА Новости, 23.01.2025
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17:25 23.01.2025 (обновлено: 17:39 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tanker-1995184879.html
Старовойт рассказал о сроках по откачке мазута из кормовой части танкера
Старовойт рассказал о сроках по откачке мазута из кормовой части танкера - РИА Новости, 23.01.2025
Старовойт рассказал о сроках по откачке мазута из кормовой части танкера
Завершить откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" планируется до 31 января, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:25:00+03:00
2025-01-23T17:39:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
россия
керченский пролив
тамань (станица)
роман старовойт
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Завершить откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" планируется до 31 января, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт."Завершить откачку мазута из кормовой части планируем до конца января, до пятницы следующей недели", — сказал министр.Всего в кормовой части "Волгонефть-239" находилось более 1,4 тысячи тонн мазута. Откачка груза из кормовой части началась 19 января.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250121/kuban-1994887155.html
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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, россия, керченский пролив, тамань (станица), роман старовойт
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Россия, Керченский пролив, Тамань (станица), Роман Старовойт
Старовойт рассказал о сроках по откачке мазута из кормовой части танкера

Откачку мазута из кормовой части "Волгонефть-239" завершат до следующей недели

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСпециалист Морспасслужбы во время первого этапа откачки мазута из танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия
Специалист Морспасслужбы во время первого этапа откачки мазута из танкера Волгонефть-239, стоящего на мели у мыса Панагия - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Специалист Морспасслужбы во время первого этапа откачки мазута из танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Завершить откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" планируется до 31 января, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"Завершить откачку мазута из кормовой части планируем до конца января, до пятницы следующей недели", — сказал министр.
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21 января, 20:32
Всего в кормовой части "Волгонефть-239" находилось более 1,4 тысячи тонн мазута. Откачка груза из кормовой части началась 19 января.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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С кормовой части танкера "Волгонефть-239" откачали более тысячи тонн мазута
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Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияРоссияКерченский проливТамань (станица)Роман Старовойт
 
 
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