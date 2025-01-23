https://ria.ru/20250123/tanker-1995184879.html

Старовойт рассказал о сроках по откачке мазута из кормовой части танкера

Старовойт рассказал о сроках по откачке мазута из кормовой части танкера - РИА Новости, 23.01.2025

Старовойт рассказал о сроках по откачке мазута из кормовой части танкера

Завершить откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" планируется до 31 января, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:25:00+03:00

2025-01-23T17:25:00+03:00

2025-01-23T17:39:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

россия

керченский пролив

тамань (станица)

роман старовойт

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Завершить откачку мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" планируется до 31 января, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт."Завершить откачку мазута из кормовой части планируем до конца января, до пятницы следующей недели", — сказал министр.Всего в кормовой части "Волгонефть-239" находилось более 1,4 тысячи тонн мазута. Откачка груза из кормовой части началась 19 января.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250121/kuban-1994887155.html

https://ria.ru/20250123/mazut-1995180853.html

россия

керченский пролив

тамань (станица)

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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, россия, керченский пролив, тамань (станица), роман старовойт