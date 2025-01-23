https://ria.ru/20250123/tanker-1995184003.html
Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
Путин поручил проверить состояние танкерного флота России - РИА Новости, 23.01.2025
Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:23:00+03:00
2025-01-23T17:23:00+03:00
2025-01-23T17:30:00+03:00
россия
черное море
керченский пролив
владимир путин
виталий савельев
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России.Путин в четверг проводит совещание с членами правительства России. Первым пунктом повестки стал отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море."Виталий Геннадьевич (Савельев - ред.), просьба, несколько вопросов рассмотреть отдельно и уделить им отдельное внимание. Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов... (Необходимо - ред.) проверить состояние танкерного флота", - сказал российский лидер.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250123/putin-1995183916.html
россия
черное море
керченский пролив
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россия, черное море, керченский пролив, владимир путин, виталий савельев, крушение двух танкеров в керченском проливе
Россия, Черное море, Керченский пролив, Владимир Путин, Виталий Савельев, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
Путин поручил Савельеву организовать проверку состояния танкерного флота РФ