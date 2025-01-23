https://ria.ru/20250123/tanker-1995184003.html

Путин поручил проверить состояние танкерного флота России

Путин поручил проверить состояние танкерного флота России - РИА Новости, 23.01.2025

Путин поручил проверить состояние танкерного флота России

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:23:00+03:00

2025-01-23T17:23:00+03:00

2025-01-23T17:30:00+03:00

россия

черное море

керченский пролив

владимир путин

виталий савельев

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России.Путин в четверг проводит совещание с членами правительства России. Первым пунктом повестки стал отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море."Виталий Геннадьевич (Савельев - ред.), просьба, несколько вопросов рассмотреть отдельно и уделить им отдельное внимание. Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов... (Необходимо - ред.) проверить состояние танкерного флота", - сказал российский лидер.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250123/putin-1995183916.html

россия

черное море

керченский пролив

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россия, черное море, керченский пролив, владимир путин, виталий савельев, крушение двух танкеров в керченском проливе