https://ria.ru/20250123/tank-1995064583.html

Экипаж Т-90М группировки "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ

Экипаж Т-90М группировки "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025

Экипаж Т-90М группировки "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ

Экипаж танка Т-90М "Прорыв" российской группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт противника, сообщил командир танка с позывным "Юморист". РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T05:29:00+03:00

2025-01-23T05:29:00+03:00

2025-01-23T05:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

т-90м

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" российской группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт противника, сообщил командир танка с позывным "Юморист". "Мы работали, взаимодействовали с пехотой, поддерживали огнём. Наша задача была уничтожить вражеский "опорник", а также наведение по целям, если бы появилась живая сила противника и пулемётные расчёты. В общем, облегчить жизнь товарищам", - рассказал "Юморист". Как отметил военнослужащий с позывным "Марк", на Т-90М установлены "замечательные" тепловизоры, благодаря которым танкисты видят местность на расстояние до четырёх километров, а стреляет "Прорыв" ещё лучше. В том числе, благодаря этому, танковые экипажи всегда выполняют боевые задачи на "отлично". На другом видеоролике, также опубликованном Минобороны РФ, можно видеть, как танкисты готовят машины к боевой задаче, после чего выдвигаются для её выполнения. После выполнения задачи танкисты незамедлительно покидают огневую позицию, а также заезжают в "отстойник", где противник не сможет их выследить. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" мотострелковой дивизии общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе спецоперации уничтожают блиндажи, наблюдательные пункты, бронетехнику, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ на переднем крае, а также подавляют огневые точки противника. Основной боевой танк Т-90М "Прорыв" оснащен 125-миллиметровым орудием, которое позволяет вести огонь на дальности до пяти километров. Система управления огнем "Калина" с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена дает возможность управлять вооружением танка одному человеку – командиру танка, либо наводчику.

https://ria.ru/20250123/desantniki-1995063744.html

https://ria.ru/20250123/vertolet-1995063605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, т-90м