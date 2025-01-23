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СВР Армении предупредила о попытках дестабилизировать ситуацию в стране - РИА Новости, 23.01.2025
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10:33 23.01.2025
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СВР Армении предупредила о попытках дестабилизировать ситуацию в стране
СВР Армении предупредила о попытках дестабилизировать ситуацию в стране - РИА Новости, 23.01.2025
СВР Армении предупредила о попытках дестабилизировать ситуацию в стране
Внешние силы будут стремиться дестабилизировать ситуацию в Армении, используя экономические рычаги, говорится в докладе Службы внешней разведки Армении. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:33:00+03:00
2025-01-23T10:33:00+03:00
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ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. Внешние силы будут стремиться дестабилизировать ситуацию в Армении, используя экономические рычаги, говорится в докладе Службы внешней разведки Армении. "Скорее всего, внешние акторы продолжат и в 2025 году использовать экономическую и логистическую зависимость Армения как инструмент политического влияния. В связи с тем, что 2025 год является предвыборным, некоторые страны попытаются использовать экономическую зависимость Армении еще более выраженным и очевидным образом как возможность политического влияния, вмешательства во внутренние дела Армении и воздействие на широкие слои общества", - отмечается в докладе. В нем также отмечается, что ради внутренней дестабилизации и негативного влияния на общественное мнение "внешние акторы, обслуживающие в регионе собственные стратегические интересы, будут пытаться создать искусственные логистические препятствия, неуместные административные сложности, произвольно интерпретировать договорные обязательства". В СВР считают, что в таких условиях шаги по диверсификации экономических взаимозависимостей могут стать для Армении окном возможностей сбалансировать вредное внешнее давление и обеспечить экономическое развитие. При этом в докладе не уточняется, какие именно страны будут оказать на Армению подобное давление.
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армения, в мире
Армения, В мире
СВР Армении предупредила о попытках дестабилизировать ситуацию в стране

СВР Армении: внешние силы будут стремиться дестабилизировать ситуацию в стране

© flickr.com/Marco ZanferrariПанорама Еревана (Армения)
Панорама Еревана (Армения) - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© flickr.com/Marco Zanferrari
Панорама Еревана (Армения). Архивное фото
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ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. Внешние силы будут стремиться дестабилизировать ситуацию в Армении, используя экономические рычаги, говорится в докладе Службы внешней разведки Армении.
"Скорее всего, внешние акторы продолжат и в 2025 году использовать экономическую и логистическую зависимость Армения как инструмент политического влияния. В связи с тем, что 2025 год является предвыборным, некоторые страны попытаются использовать экономическую зависимость Армении еще более выраженным и очевидным образом как возможность политического влияния, вмешательства во внутренние дела Армении и воздействие на широкие слои общества", - отмечается в докладе.
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В нем также отмечается, что ради внутренней дестабилизации и негативного влияния на общественное мнение "внешние акторы, обслуживающие в регионе собственные стратегические интересы, будут пытаться создать искусственные логистические препятствия, неуместные административные сложности, произвольно интерпретировать договорные обязательства".
В СВР считают, что в таких условиях шаги по диверсификации экономических взаимозависимостей могут стать для Армении окном возможностей сбалансировать вредное внешнее давление и обеспечить экономическое развитие.
При этом в докладе не уточняется, какие именно страны будут оказать на Армению подобное давление.
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