https://ria.ru/20250123/svr-1995088842.html
СВР Армении предупредила о попытках дестабилизировать ситуацию в стране
СВР Армении предупредила о попытках дестабилизировать ситуацию в стране - РИА Новости, 23.01.2025
СВР Армении предупредила о попытках дестабилизировать ситуацию в стране
Внешние силы будут стремиться дестабилизировать ситуацию в Армении, используя экономические рычаги, говорится в докладе Службы внешней разведки Армении. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:33:00+03:00
2025-01-23T10:33:00+03:00
2025-01-23T10:33:00+03:00
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ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. Внешние силы будут стремиться дестабилизировать ситуацию в Армении, используя экономические рычаги, говорится в докладе Службы внешней разведки Армении. "Скорее всего, внешние акторы продолжат и в 2025 году использовать экономическую и логистическую зависимость Армения как инструмент политического влияния. В связи с тем, что 2025 год является предвыборным, некоторые страны попытаются использовать экономическую зависимость Армении еще более выраженным и очевидным образом как возможность политического влияния, вмешательства во внутренние дела Армении и воздействие на широкие слои общества", - отмечается в докладе. В нем также отмечается, что ради внутренней дестабилизации и негативного влияния на общественное мнение "внешние акторы, обслуживающие в регионе собственные стратегические интересы, будут пытаться создать искусственные логистические препятствия, неуместные административные сложности, произвольно интерпретировать договорные обязательства". В СВР считают, что в таких условиях шаги по диверсификации экономических взаимозависимостей могут стать для Армении окном возможностей сбалансировать вредное внешнее давление и обеспечить экономическое развитие. При этом в докладе не уточняется, какие именно страны будут оказать на Армению подобное давление.
https://ria.ru/20250121/mirzoyan-1994794642.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, в мире
СВР Армении предупредила о попытках дестабилизировать ситуацию в стране
СВР Армении: внешние силы будут стремиться дестабилизировать ситуацию в стране
ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. Внешние силы будут стремиться дестабилизировать ситуацию в Армении, используя экономические рычаги, говорится в докладе Службы внешней разведки Армении.
"Скорее всего, внешние акторы продолжат и в 2025 году использовать экономическую и логистическую зависимость Армения
как инструмент политического влияния. В связи с тем, что 2025 год является предвыборным, некоторые страны попытаются использовать экономическую зависимость Армении еще более выраженным и очевидным образом как возможность политического влияния, вмешательства во внутренние дела Армении и воздействие на широкие слои общества", - отмечается в докладе.
В нем также отмечается, что ради внутренней дестабилизации и негативного влияния на общественное мнение "внешние акторы, обслуживающие в регионе собственные стратегические интересы, будут пытаться создать искусственные логистические препятствия, неуместные административные сложности, произвольно интерпретировать договорные обязательства".
В СВР считают, что в таких условиях шаги по диверсификации экономических взаимозависимостей могут стать для Армении окном возможностей сбалансировать вредное внешнее давление и обеспечить экономическое развитие.
При этом в докладе не уточняется, какие именно страны будут оказать на Армению подобное давление.