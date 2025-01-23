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СВР Армении заявила, что страна не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году
СВР Армении заявила, что страна не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году - РИА Новости, 23.01.2025
СВР Армении заявила, что страна не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году
Вероятность разморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году маловероятна, говорится в докладе Службы внешней разведки страны. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:50:00+03:00
2025-01-23T09:50:00+03:00
2025-01-23T10:13:00+03:00
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ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. Вероятность разморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году маловероятна, говорится в докладе Службы внешней разведки страны."Считаем маловероятным, что основания для заморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году исчезнут", - говорится в докладе.В СВР Армении считают, что "авторитет этой структуры безопасности по-прежнему будет подвергаться серьезному сомнению".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, одкб, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Армения, ОДКБ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
СВР Армении заявила, что страна не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году
СВР Армении: страна не планирует разморозить членство в ОДКБ в 2025 году