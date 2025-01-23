https://ria.ru/20250123/svr-1995081632.html

СВР Армении заявила, что страна не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году

СВР Армении заявила, что страна не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году - РИА Новости, 23.01.2025

СВР Армении заявила, что страна не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году

Вероятность разморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году маловероятна, говорится в докладе Службы внешней разведки страны. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T09:50:00+03:00

2025-01-23T09:50:00+03:00

2025-01-23T10:13:00+03:00

армения

одкб

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. Вероятность разморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году маловероятна, говорится в докладе Службы внешней разведки страны."Считаем маловероятным, что основания для заморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году исчезнут", - говорится в докладе.В СВР Армении считают, что "авторитет этой структуры безопасности по-прежнему будет подвергаться серьезному сомнению".

https://ria.ru/20250121/armeniya-1994801904.html

армения

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

армения, одкб, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире