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СВР Армении заявила, что страна не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году - РИА Новости, 23.01.2025
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09:50 23.01.2025 (обновлено: 10:13 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/svr-1995081632.html
СВР Армении заявила, что страна не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году
СВР Армении заявила, что страна не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году - РИА Новости, 23.01.2025
СВР Армении заявила, что страна не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году
Вероятность разморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году маловероятна, говорится в докладе Службы внешней разведки страны. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:50:00+03:00
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ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. Вероятность разморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году маловероятна, говорится в докладе Службы внешней разведки страны."Считаем маловероятным, что основания для заморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году исчезнут", - говорится в докладе.В СВР Армении считают, что "авторитет этой структуры безопасности по-прежнему будет подвергаться серьезному сомнению".
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армения, одкб, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Армения, ОДКБ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
СВР Армении заявила, что страна не разморозит членство в ОДКБ в 2025 году

СВР Армении: страна не планирует разморозить членство в ОДКБ в 2025 году

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. Вероятность разморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году маловероятна, говорится в докладе Службы внешней разведки страны.
"Считаем маловероятным, что основания для заморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году исчезнут", - говорится в докладе.
В СВР Армении считают, что "авторитет этой структуры безопасности по-прежнему будет подвергаться серьезному сомнению".
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