https://ria.ru/20250123/svo-1995215473.html

Пензенская больница приступила к лечению бойцов СВО

Пензенская больница приступила к лечению бойцов СВО - РИА Новости, 23.01.2025

Пензенская больница приступила к лечению бойцов СВО

Больница в Пензе приступила к лечению бойцов из зоны специальной военной операции, для которых созданы все необходимые условия, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T20:07:00+03:00

2025-01-23T20:07:00+03:00

2025-01-23T20:07:00+03:00

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ПЕНЗА, 23 янв - РИА Новости. Больница в Пензе приступила к лечению бойцов из зоны специальной военной операции, для которых созданы все необходимые условия, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "По решению оперативного штаба в Пензенской области на базе одного из наших учреждений здравоохранения созданы условия для оказания медицинской помощи военнослужащим. Лично оценил оснащенность необходимой аппаратурой. Осмотрел оперблок, отделения хирургии, травматологии и терапии. Пообщался с проходящими лечение бойцами. Ребята говорят, что их все устраивает. Военнослужащие здесь из разных регионов России, но большинство - пензенские. Наши врачи делают все для сохранения здоровья особенно дорогих нам пациентов - защитников Родины", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале. На видео, опубликованном главой региона, запечатлено, как Мельниченко проходит по коридору больницы, заходит в медицинские кабинеты, а также палаты, в одной из которых общается с пациентами, один из которых говорит, что он местный, а другой отмечает, что он из Тувы. Позднее губернатор написал, что шефство над площадкой, которая развернута для оказания медицинской помощи военнослужащим, возьмет Ассоциация промышленников Пензенской области. "Договорились об этом сегодня с участниками объединения. Уверен, организация станет надежной опорой нашим бойцам на период лечения и реабилитации", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20250123/bolnitsa-1995170018.html

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пензенская область, пенза, россия, олег мельниченко, сво