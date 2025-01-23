https://ria.ru/20250123/svo-1995127924.html

ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области

ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.01.2025

ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, а также... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:04:00+03:00

2025-01-23T14:04:00+03:00

2025-01-23T14:04:00+03:00

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суджа

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад в районах 13 приграничных населённых пунктов Курской области, а также отразила контратаку, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в регионе. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Косица, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Суджа. Отражена одна контратака противника", - говорится в сводке. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 16 населенных пунктов Курской области, а также шести - в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20250123/volchansk-1995070048.html

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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины