https://ria.ru/20250123/svo-1995125374.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 270 боевиков ВСУ, два танка, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, один РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:51:00+03:00
2025-01-23T13:51:00+03:00
2025-01-23T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 270 боевиков ВСУ, два танка, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, один украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 54270 военнослужащих, 315 танков, 237 боевых машин пехоты, 180 бронетранспортеров, 1608 боевых бронированных машин, 1596 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 "HIMARS" и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 98 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250123/uscherb-1995123598.html
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вооруженные силы украины, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 270 боевиков ВСУ, два танка, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, один украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 54270 военнослужащих, 315 танков, 237 боевых машин пехоты, 180 бронетранспортеров, 1608 боевых бронированных машин, 1596 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 "HIMARS" и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 98 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.