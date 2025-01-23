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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 23.01.2025

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Украинские войска потеряли за сутки в зоне действия группировки "Восток" до 180 военнослужащих, лишились четырех БМП и бронемашины MaxxPro, сообщили в... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:51:00+03:00

2025-01-23T12:51:00+03:00

2025-01-23T12:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

отрадное

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки в зоне действия группировки "Восток" до 180 военнослужащих, лишились четырех БМП и бронемашины MaxxPro, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и боевая бронированная машина MaxxPro производства США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

отрадное

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отрадное, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность