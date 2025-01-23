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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 23.01.2025
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Украинские войска потеряли за сутки в зоне действия группировки "Восток" до 180 военнослужащих, лишились четырех БМП и бронемашины MaxxPro, сообщили в... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:51:00+03:00
2025-01-23T12:51:00+03:00
2025-01-23T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки в зоне действия группировки "Восток" до 180 военнослужащих, лишились четырех БМП и бронемашины MaxxPro, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и боевая бронированная машина MaxxPro производства США", - говорится в сообщении.
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отрадное, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Отрадное, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 180 военных за сутки в зоне действий "Востока"