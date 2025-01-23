https://ria.ru/20250123/svo-1995112583.html

ВС России поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры ВСУ

ВС России поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025

ВС России поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры ВСУ

Авиация и артиллерия России нанесли поражение критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, сообщило в... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:51:00+03:00

2025-01-23T12:51:00+03:00

2025-01-23T12:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776369_0:81:3321:1949_1920x0_80_0_0_8b806af35cc28cff8e5cbb795a1e122e.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, сообщило в четверг Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144-х районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41177 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20739 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20877 орудий полевой артиллерии и минометов, 30616 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20250123/volchansk-1995070048.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина