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ВС России поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры ВСУ
ВС России поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
ВС России поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры ВСУ
Авиация и артиллерия России нанесли поражение критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, сообщило в... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:51:00+03:00
2025-01-23T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, сообщило в четверг Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144-х районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41177 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20739 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20877 орудий полевой артиллерии и минометов, 30616 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
ВС России поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры ВСУ
ВС России поразили важные объекты газо-энергетической инфраструктуры ВСУ
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144-х районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41177 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20739 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20877 орудий полевой артиллерии и минометов, 30616 единиц специальной военной автомобильной техники.