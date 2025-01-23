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Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 23.01.2025
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Волчанска и Малых Проходов в Харьковской области, противник потерял до... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:48:00+03:00
2025-01-23T12:48:00+03:00
2025-01-23T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Волчанска и Малых Проходов в Харьковской области, противник потерял до 40 человек, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск и Малые Проходы Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Безопасность
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ потеряли до 40 военных за сутки в зоне действий "Севера"