https://ria.ru/20250123/svadba-1995214379.html

В Госдуме призвали наказать родителей-цыган за свадьбу детей в Астрахани

В Госдуме призвали наказать родителей-цыган за свадьбу детей в Астрахани - РИА Новости, 23.01.2025

В Госдуме призвали наказать родителей-цыган за свадьбу детей в Астрахани

Необходимо поднять вопрос о воспитании детей в цыганских община, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:59:00+03:00

2025-01-23T19:59:00+03:00

2025-01-23T19:59:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Необходимо поднять вопрос о воспитании детей в цыганских община, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина "Ленте.ру", комментируя сообщения из соцсетей о свадьбе 8-летнего мальчика и 13-летней девочки в Астрахани."Мне представляется, что хватит уже испытывать робость перед национальными традициями, которые, к великому сожалению, почему-то становятся выше, чем наши законы", — сказала она.По словам Останиной, традиция создавать семьи из малолетних детей пагубна по трем причинам: дети лишаются детства и возможности получить образование, а кроме того, традиция не соответствует законам Российской Федерации."Мы же наказываем родителей не в цыганских семьях, в случае если они ненадлежащим образом воспитывают своих детей. Почему здесь мы испытываем какие-то проблемы?" — возмутилась она.При этом депутат подчеркнула, что в данный момент воздействовать на сложившуюся ситуацию с помощью принятия какого-либо закона невозможно, так как цыгане не обратились в официальные органы ЗАГС.Ранее в соцсетях появилась информация о свадьбе детей восьми и тринадцати лет в Астрахани. Местная цыганская община "поженила" детей в ресторане, так как официальная регистрация такого брака противоречила бы российскому законодательству.

https://ria.ru/20241022/kor-1979291252.html

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астрахань, госдума рф, происшествия