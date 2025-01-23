https://ria.ru/20250123/sud-1995153217.html

"Правый сектор"* признали террористической организацией

"Правый сектор"* признали террористической организацией - РИА Новости, 23.01.2025

"Правый сектор"* признали террористической организацией

Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал террористическими и запретил в России украинские организации "Национально-освободительное движение "Правый... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:40:00+03:00

2025-01-23T15:40:00+03:00

2025-01-23T15:49:00+03:00

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генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал террористическими и запретил в России украинские организации "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь"* и "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Исковые требования удовлетворить", - огласил решение судья.Судебное заседание проходило в закрытом режиме.В исковом заявлении генпрокурор РФ просил признать украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, организации "Правая молодежь" и объединение "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"* террористическими и запретить их деятельность на территории Российской Федерации.В 2014 году Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил в стране "Правый сектор"*, а Мосгорсуд признал террористической ячейку этой военизированной организации в Крыму.* Организация, признанная Верховным судом террористической на территории России.

https://ria.ru/20250105/ukraina-1992548150.html

https://ria.ru/20241103/lvov-1981727053.html

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россия, правый сектор, украина, в мире, московский городской суд, генеральная прокуратура рф