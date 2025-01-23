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"Правый сектор"* признали террористической организацией - РИА Новости, 23.01.2025
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15:40 23.01.2025 (обновлено: 15:49 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/sud-1995153217.html
"Правый сектор"* признали террористической организацией
"Правый сектор"* признали террористической организацией - РИА Новости, 23.01.2025
"Правый сектор"* признали террористической организацией
Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал террористическими и запретил в России украинские организации "Национально-освободительное движение "Правый... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:40:00+03:00
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россия
правый сектор
украина
в мире
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал террористическими и запретил в России украинские организации "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь"* и "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Исковые требования удовлетворить", - огласил решение судья.Судебное заседание проходило в закрытом режиме.В исковом заявлении генпрокурор РФ просил признать украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, организации "Правая молодежь" и объединение "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"* террористическими и запретить их деятельность на территории Российской Федерации.В 2014 году Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил в стране "Правый сектор"*, а Мосгорсуд признал террористической ячейку этой военизированной организации в Крыму.* Организация, признанная Верховным судом террористической на территории России.
https://ria.ru/20250105/ukraina-1992548150.html
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россия, правый сектор, украина, в мире, московский городской суд, генеральная прокуратура рф
Россия, Правый сектор, Украина, В мире, Московский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
"Правый сектор"* признали террористической организацией

Верховный суд России признал "Правый сектор"* террористической организацией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал террористическими и запретил в России украинские организации "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, "Правая молодежь"* и "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Исковые требования удовлетворить", - огласил решение судья.
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Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
В исковом заявлении генпрокурор РФ просил признать украинское военизированное объединение "Национально-освободительное движение "Правый сектор"*, организации "Правая молодежь" и объединение "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора"* террористическими и запретить их деятельность на территории Российской Федерации.
В 2014 году Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил в стране "Правый сектор"*, а Мосгорсуд признал террористической ячейку этой военизированной организации в Крыму.
* Организация, признанная Верховным судом террористической на территории России.
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РоссияПравый секторУкраинаВ миреМосковский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
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