https://ria.ru/20250123/sud-1995106431.html

Осужденный за взятку начальник госпиталя в Ростове-на-Дону уехал на СВО

Осужденный за взятку начальник госпиталя в Ростове-на-Дону уехал на СВО - РИА Новости, 23.01.2025

Осужденный за взятку начальник госпиталя в Ростове-на-Дону уехал на СВО

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону освободил от наказания начальника военного госпиталя Владимира Карпова, осужденного за взятку от раненого военного, РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:27:00+03:00

2025-01-23T12:27:00+03:00

2025-01-23T12:27:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону освободил от наказания начальника военного госпиталя Владимира Карпова, осужденного за взятку от раненого военного, в связи с его отбытием на СВО, следует из материалов дела. Согласно определению суда, в октябре 2022 - марте 2023 года Карпов, являясь начальником военного госпиталя в Майкопе, передал одному раненому военнослужащему через другого, что ему откажут в получении единовременной выплаты по ранению, но за 1 миллион рублей он может "исключить проблемы с оформлением документов для получения выплаты". Военнослужащий согласился на его условия. В сентябре прошлого года Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил Карпова к штрафу в 2,5 миллиона рублей по статье о получении взятки через посредника, конфисковав 1 миллион рублей, полученный в качестве взятки. Защита обжаловала приговор, настаивая на необходимости переквалифицировать статью с получения взятки на мошенничество. Южный окружной военный суд оставил жалобу защиты без удовлетворения. "Ходатайство начальника военно-медицинского управления Южного военного округа в части отмены меры пресечения в отношении осужденного Карпова Владимира Николаевича, вследствие его направления для участия в боевых действиях в период мобилизации, удовлетворить. Освободить осужденного Карпова Владимира Николаевича от отбывания назначенного наказания в виде штрафа условно", - говорится в определении суда. Также суд отменил Карпову назначенную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20250116/vzyatka-1993952906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростов-на-дону, майкоп