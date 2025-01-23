https://ria.ru/20250123/sud-1995106431.html
Осужденный за взятку начальник госпиталя в Ростове-на-Дону уехал на СВО
Осужденный за взятку начальник госпиталя в Ростове-на-Дону уехал на СВО - РИА Новости, 23.01.2025
Осужденный за взятку начальник госпиталя в Ростове-на-Дону уехал на СВО
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону освободил от наказания начальника военного госпиталя Владимира Карпова, осужденного за взятку от раненого военного, РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:27:00+03:00
2025-01-23T12:27:00+03:00
2025-01-23T12:27:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
майкоп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону освободил от наказания начальника военного госпиталя Владимира Карпова, осужденного за взятку от раненого военного, в связи с его отбытием на СВО, следует из материалов дела. Согласно определению суда, в октябре 2022 - марте 2023 года Карпов, являясь начальником военного госпиталя в Майкопе, передал одному раненому военнослужащему через другого, что ему откажут в получении единовременной выплаты по ранению, но за 1 миллион рублей он может "исключить проблемы с оформлением документов для получения выплаты". Военнослужащий согласился на его условия. В сентябре прошлого года Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил Карпова к штрафу в 2,5 миллиона рублей по статье о получении взятки через посредника, конфисковав 1 миллион рублей, полученный в качестве взятки. Защита обжаловала приговор, настаивая на необходимости переквалифицировать статью с получения взятки на мошенничество. Южный окружной военный суд оставил жалобу защиты без удовлетворения. "Ходатайство начальника военно-медицинского управления Южного военного округа в части отмены меры пресечения в отношении осужденного Карпова Владимира Николаевича, вследствие его направления для участия в боевых действиях в период мобилизации, удовлетворить. Освободить осужденного Карпова Владимира Николаевича от отбывания назначенного наказания в виде штрафа условно", - говорится в определении суда. Также суд отменил Карпову назначенную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20250116/vzyatka-1993952906.html
https://ria.ru/20240917/imuschestvo-1973089837.html
ростов-на-дону
майкоп
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, майкоп
Происшествия, Ростов-на-Дону, Майкоп
Осужденный за взятку начальник госпиталя в Ростове-на-Дону уехал на СВО
Осужденный за взятку начальник военного госпиталя в Ростове-на-Дону уехал на СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону освободил от наказания начальника военного госпиталя Владимира Карпова, осужденного за взятку от раненого военного, в связи с его отбытием на СВО, следует из материалов дела.
Согласно определению суда, в октябре 2022 - марте 2023 года Карпов, являясь начальником военного госпиталя в Майкопе
, передал одному раненому военнослужащему через другого, что ему откажут в получении единовременной выплаты по ранению, но за 1 миллион рублей он может "исключить проблемы с оформлением документов для получения выплаты". Военнослужащий согласился на его условия.
В сентябре прошлого года Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил Карпова к штрафу в 2,5 миллиона рублей по статье о получении взятки через посредника, конфисковав 1 миллион рублей, полученный в качестве взятки. Защита обжаловала приговор, настаивая на необходимости переквалифицировать статью с получения взятки на мошенничество. Южный окружной военный суд оставил жалобу защиты без удовлетворения.
"Ходатайство начальника военно-медицинского управления Южного военного округа в части отмены меры пресечения в отношении осужденного Карпова Владимира Николаевича, вследствие его направления для участия в боевых действиях в период мобилизации, удовлетворить. Освободить осужденного Карпова Владимира Николаевича от отбывания назначенного наказания в виде штрафа условно", - говорится в определении суда.
Также суд отменил Карпову назначенную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.