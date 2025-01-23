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Осужденный за взятку начальник госпиталя в Ростове-на-Дону уехал на СВО - РИА Новости, 23.01.2025
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12:27 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/sud-1995106431.html
Осужденный за взятку начальник госпиталя в Ростове-на-Дону уехал на СВО
Осужденный за взятку начальник госпиталя в Ростове-на-Дону уехал на СВО - РИА Новости, 23.01.2025
Осужденный за взятку начальник госпиталя в Ростове-на-Дону уехал на СВО
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону освободил от наказания начальника военного госпиталя Владимира Карпова, осужденного за взятку от раненого военного, РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:27:00+03:00
2025-01-23T12:27:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону освободил от наказания начальника военного госпиталя Владимира Карпова, осужденного за взятку от раненого военного, в связи с его отбытием на СВО, следует из материалов дела. Согласно определению суда, в октябре 2022 - марте 2023 года Карпов, являясь начальником военного госпиталя в Майкопе, передал одному раненому военнослужащему через другого, что ему откажут в получении единовременной выплаты по ранению, но за 1 миллион рублей он может "исключить проблемы с оформлением документов для получения выплаты". Военнослужащий согласился на его условия. В сентябре прошлого года Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил Карпова к штрафу в 2,5 миллиона рублей по статье о получении взятки через посредника, конфисковав 1 миллион рублей, полученный в качестве взятки. Защита обжаловала приговор, настаивая на необходимости переквалифицировать статью с получения взятки на мошенничество. Южный окружной военный суд оставил жалобу защиты без удовлетворения. "Ходатайство начальника военно-медицинского управления Южного военного округа в части отмены меры пресечения в отношении осужденного Карпова Владимира Николаевича, вследствие его направления для участия в боевых действиях в период мобилизации, удовлетворить. Освободить осужденного Карпова Владимира Николаевича от отбывания назначенного наказания в виде штрафа условно", - говорится в определении суда. Также суд отменил Карпову назначенную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20250116/vzyatka-1993952906.html
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происшествия, ростов-на-дону, майкоп
Происшествия, Ростов-на-Дону, Майкоп
Осужденный за взятку начальник госпиталя в Ростове-на-Дону уехал на СВО

Осужденный за взятку начальник военного госпиталя в Ростове-на-Дону уехал на СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону освободил от наказания начальника военного госпиталя Владимира Карпова, осужденного за взятку от раненого военного, в связи с его отбытием на СВО, следует из материалов дела.
Согласно определению суда, в октябре 2022 - марте 2023 года Карпов, являясь начальником военного госпиталя в Майкопе, передал одному раненому военнослужащему через другого, что ему откажут в получении единовременной выплаты по ранению, но за 1 миллион рублей он может "исключить проблемы с оформлением документов для получения выплаты". Военнослужащий согласился на его условия.
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В сентябре прошлого года Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил Карпова к штрафу в 2,5 миллиона рублей по статье о получении взятки через посредника, конфисковав 1 миллион рублей, полученный в качестве взятки. Защита обжаловала приговор, настаивая на необходимости переквалифицировать статью с получения взятки на мошенничество. Южный окружной военный суд оставил жалобу защиты без удовлетворения.
"Ходатайство начальника военно-медицинского управления Южного военного округа в части отмены меры пресечения в отношении осужденного Карпова Владимира Николаевича, вследствие его направления для участия в боевых действиях в период мобилизации, удовлетворить. Освободить осужденного Карпова Владимира Николаевича от отбывания назначенного наказания в виде штрафа условно", - говорится в определении суда.
Также суд отменил Карпову назначенную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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