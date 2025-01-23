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Суд назначил экспертизу по иску Бочкаревой к бывшему мужу - РИА Новости, 23.01.2025
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Шоубиз
 
09:43 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/sud-1995080044.html
Суд назначил экспертизу по иску Бочкаревой к бывшему мужу
Суд назначил экспертизу по иску Бочкаревой к бывшему мужу - РИА Новости, 23.01.2025
Суд назначил экспертизу по иску Бочкаревой к бывшему мужу
Останкинский суд Москвы назначил экспертизу по иску актрисы Натальи Бочкаревой к бывшему мужу о взыскании алиментов на детей, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:43:00+03:00
2025-01-23T09:43:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Останкинский суд Москвы назначил экспертизу по иску актрисы Натальи Бочкаревой к бывшему мужу о взыскании алиментов на детей, сообщили РИА Новости в суде. "Производство по иску о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей Бочкаревой Н.В. к Борисову Н.Л. приостановлено в связи с назначенной судом экспертизой", - рассказал собеседник агентства. В суде не уточнили, о каком исследовании идет речь, однако нередко в рамках таких споров возникает необходимость провести генетическую экспертизу, позволяющую установить биологическое отцовство. Суд приступил к слушаниям по иску в сентябре 2024 года. У актрисы из сериала "Счастливы вместе" и адвоката Николая Борисова двое детей. Согласно законодательству, можно взыскать алименты на детей за последние три года при обращении с иском в суд. В январе 2020 года Преображенский суд Москвы назначил Бочкаревой, которую задержали с кокаином, штраф в размере 30 тысяч рублей по самой мягкой, первой части статьи УК о незаконном обороте наркотиков. До этого суд лишил Бочкареву водительских прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на опьянение.
https://ria.ru/20240523/priluchnyy-1947842419.html
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происшествия, москва, наталья бочкарева, николай борисов
Шоубиз, Происшествия, Москва, Наталья Бочкарева, Николай Борисов
Суд назначил экспертизу по иску Бочкаревой к бывшему мужу

Суд назначил экспертизу по иску Бочкаревой к бывшему мужу о взыскании алиментов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Бочкарева
Актриса Наталья Бочкарева - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Наталья Бочкарева . Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Останкинский суд Москвы назначил экспертизу по иску актрисы Натальи Бочкаревой к бывшему мужу о взыскании алиментов на детей, сообщили РИА Новости в суде.
"Производство по иску о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей Бочкаревой Н.В. к Борисову Н.Л. приостановлено в связи с назначенной судом экспертизой", - рассказал собеседник агентства.
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В суде не уточнили, о каком исследовании идет речь, однако нередко в рамках таких споров возникает необходимость провести генетическую экспертизу, позволяющую установить биологическое отцовство.
Суд приступил к слушаниям по иску в сентябре 2024 года. У актрисы из сериала "Счастливы вместе" и адвоката Николая Борисова двое детей.
Согласно законодательству, можно взыскать алименты на детей за последние три года при обращении с иском в суд.
В январе 2020 года Преображенский суд Москвы назначил Бочкаревой, которую задержали с кокаином, штраф в размере 30 тысяч рублей по самой мягкой, первой части статьи УК о незаконном обороте наркотиков. До этого суд лишил Бочкареву водительских прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на опьянение.
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