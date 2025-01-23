https://ria.ru/20250123/sud-1995080044.html
Суд назначил экспертизу по иску Бочкаревой к бывшему мужу
Суд назначил экспертизу по иску Бочкаревой к бывшему мужу - РИА Новости, 23.01.2025
Суд назначил экспертизу по иску Бочкаревой к бывшему мужу
Останкинский суд Москвы назначил экспертизу по иску актрисы Натальи Бочкаревой к бывшему мужу о взыскании алиментов на детей, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:43:00+03:00
2025-01-23T09:43:00+03:00
2025-01-23T09:43:00+03:00
шоубиз
происшествия
москва
наталья бочкарева
николай борисов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155925/33/1559253339_0:264:2701:1783_1920x0_80_0_0_9ecab75b995ecd70d4e64bb964f20a12.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Останкинский суд Москвы назначил экспертизу по иску актрисы Натальи Бочкаревой к бывшему мужу о взыскании алиментов на детей, сообщили РИА Новости в суде. "Производство по иску о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей Бочкаревой Н.В. к Борисову Н.Л. приостановлено в связи с назначенной судом экспертизой", - рассказал собеседник агентства. В суде не уточнили, о каком исследовании идет речь, однако нередко в рамках таких споров возникает необходимость провести генетическую экспертизу, позволяющую установить биологическое отцовство. Суд приступил к слушаниям по иску в сентябре 2024 года. У актрисы из сериала "Счастливы вместе" и адвоката Николая Борисова двое детей. Согласно законодательству, можно взыскать алименты на детей за последние три года при обращении с иском в суд. В январе 2020 года Преображенский суд Москвы назначил Бочкаревой, которую задержали с кокаином, штраф в размере 30 тысяч рублей по самой мягкой, первой части статьи УК о незаконном обороте наркотиков. До этого суд лишил Бочкареву водительских прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на опьянение.
https://ria.ru/20240523/priluchnyy-1947842419.html
https://ria.ru/20250122/vysotskaya-1995009605.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155925/33/1559253339_0:11:2701:2037_1920x0_80_0_0_ffacd03f3887873178386dbc7da6e28e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, наталья бочкарева, николай борисов
Шоубиз, Происшествия, Москва, Наталья Бочкарева, Николай Борисов
Суд назначил экспертизу по иску Бочкаревой к бывшему мужу
Суд назначил экспертизу по иску Бочкаревой к бывшему мужу о взыскании алиментов