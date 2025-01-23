https://ria.ru/20250123/sssr-1995099028.html

Трех жителей Омской области осудили за попытку возрождения Советского Союза

Трех жителей Омской области осудили за попытку возрождения Советского Союза - РИА Новости, 23.01.2025

Трех жителей Омской области осудили за попытку возрождения Советского Союза

Троих жителей Омской области осудили за участие в экстремистской организации и попытке возрождения СССР, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T11:41:00+03:00

2025-01-23T11:41:00+03:00

2025-01-23T14:26:00+03:00

происшествия

омская область

россия

республика коми

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Троих жителей Омской области осудили за участие в экстремистской организации и попытке возрождения СССР, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. Как рассказали в службе безопасности, две женщины и мужчина привлекали и вербовали в участников в запрещенную Верховным Судом Республики Коми экстремистской организации "Союз славянских сил Руси"*. "Фигуранты распространяли агитационные материалы и рекламные ролики в сети Интернет с призывами о вступлении в ее состав с целью восстановления и возрождения Советского Союза, РСФСР и территорий Омской области. Первомайский районный суд Омска признал двух фигуранток уголовного дела виновными в организации деятельности экстремистской организации, и назначил им наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", — заявили в ведомстве. Фигуранткам запретили участвовать в общественных объединениях и руководить ими на срок два и три года. Мужчину за участие в деятельности экстремистской организации приговорили к принудительному труду на десять месяцев с удержанием в пользу государства 15 процентов дохода. Ему также запретили состоять в общественных объединениях и руководить ими в течение двух лет.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250120/ekstremizm-1994592135.html

https://ria.ru/20250115/chislo-1993749833.html

омская область

россия

республика коми

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происшествия, омская область, россия, республика коми, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)