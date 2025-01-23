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Трех жителей Омской области осудили за попытку возрождения Советского Союза - РИА Новости, 23.01.2025
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11:41 23.01.2025 (обновлено: 14:26 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/sssr-1995099028.html
Трех жителей Омской области осудили за попытку возрождения Советского Союза
Трех жителей Омской области осудили за попытку возрождения Советского Союза - РИА Новости, 23.01.2025
Трех жителей Омской области осудили за попытку возрождения Советского Союза
Троих жителей Омской области осудили за участие в экстремистской организации и попытке возрождения СССР, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T11:41:00+03:00
2025-01-23T14:26:00+03:00
происшествия
омская область
россия
республика коми
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Троих жителей Омской области осудили за участие в экстремистской организации и попытке возрождения СССР, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. Как рассказали в службе безопасности, две женщины и мужчина привлекали и вербовали в участников в запрещенную Верховным Судом Республики Коми экстремистской организации "Союз славянских сил Руси"*. "Фигуранты распространяли агитационные материалы и рекламные ролики в сети Интернет с призывами о вступлении в ее состав с целью восстановления и возрождения Советского Союза, РСФСР и территорий Омской области. Первомайский районный суд Омска признал двух фигуранток уголовного дела виновными в организации деятельности экстремистской организации, и назначил им наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", — заявили в ведомстве. Фигуранткам запретили участвовать в общественных объединениях и руководить ими на срок два и три года. Мужчину за участие в деятельности экстремистской организации приговорили к принудительному труду на десять месяцев с удержанием в пользу государства 15 процентов дохода. Ему также запретили состоять в общественных объединениях и руководить ими в течение двух лет.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250120/ekstremizm-1994592135.html
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омская область
россия
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происшествия, омская область, россия, республика коми, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Омская область, Россия, Республика Коми, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Трех жителей Омской области осудили за попытку возрождения Советского Союза

В Омской области трех экстремистов осудили за попытку возрождения СССР

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ОМСК, 23 янв - РИА Новости. Троих жителей Омской области осудили за участие в экстремистской организации и попытке возрождения СССР, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
Как рассказали в службе безопасности, две женщины и мужчина привлекали и вербовали в участников в запрещенную Верховным Судом Республики Коми экстремистской организации "Союз славянских сил Руси"*.
Задержание сотрудником ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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20 января, 12:40
"Фигуранты распространяли агитационные материалы и рекламные ролики в сети Интернет с призывами о вступлении в ее состав с целью восстановления и возрождения Советского Союза, РСФСР и территорий Омской области. Первомайский районный суд Омска признал двух фигуранток уголовного дела виновными в организации деятельности экстремистской организации, и назначил им наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", — заявили в ведомстве.
Фигуранткам запретили участвовать в общественных объединениях и руководить ими на срок два и три года. Мужчину за участие в деятельности экстремистской организации приговорили к принудительному труду на десять месяцев с удержанием в пользу государства 15 процентов дохода. Ему также запретили состоять в общественных объединениях и руководить ими в течение двух лет.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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15 января, 00:16
 
ПроисшествияОмская областьРоссияРеспублика КомиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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