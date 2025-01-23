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Пользователи TikTok в США пожаловались на цензуру - РИА Новости, 23.01.2025
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13:23 23.01.2025 (обновлено: 13:39 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/ssha-1995119211.html
Пользователи TikTok в США пожаловались на цензуру
Пользователи TikTok в США пожаловались на цензуру - РИА Новости, 23.01.2025
Пользователи TikTok в США пожаловались на цензуру
Пользователи соцсети TikTok в США после восстановления ее работы на территории страны начали жаловаться на цензуру, сообщает портал Semafor. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:23:00+03:00
2025-01-23T13:39:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пользователи соцсети TikTok в США после восстановления ее работы на территории страны начали жаловаться на цензуру, сообщает портал Semafor. Девятнадцатого января приложение соцсети TikTok перестало открываться у пользователей в США и исчезло из App Store после того, как Верховный суд страны отказал в приостановлении введения запрета соцсети на территории США. Вскоре соцсеть TikTok уведомила пользователей о возобновлении работы. В понедельник президент Дональд Трамп подписал указ о 75-дневной отсрочке блокировки. "После 12-часового перерыва TikTok снова доступен для американских пользователей... Вскоре после того, как создатели контента снова получили доступ к соцсети в воскресенье, они начали публиковать видео, в которых жаловались на то, что алгоритмы, выстраивающие рекомендации, как им казалось, стали работать по-другому. Им не попадались видео, похожие на те, которые предлагались обычно, а некоторые американские пользователи утверждали, что их лента, поиск и комментарии подверглись цензуре", - говорится в публикации на сайте портала. В комментарии Semafor представитель соцсети отверг все обвинения, заявив, что политика и принципы работы алгоритмов TikTok не изменились. В приложении соцсети у американских пользователей появляется уведомление о том, что ряд функций может временно работать некорректно или вовсе быть недоступен, так как идут работы над восстановлением функционирования TikTok на территории страны. В апреле 2024 года экс-президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
https://ria.ru/20250119/tiktok-1994495703.html
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, джо байден, tiktok, санкции в отношении россии
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Джо Байден, TikTok, Санкции в отношении России
Пользователи TikTok в США пожаловались на цензуру

Semafor: пользователи TikTok в США начали жаловаться на цензуру

© Getty Images / NurPhoto/Klaudia RadeckaЛоготип соцсети TikTok
Логотип соцсети TikTok - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / NurPhoto/Klaudia Radecka
Логотип соцсети TikTok. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Пользователи соцсети TikTok в США после восстановления ее работы на территории страны начали жаловаться на цензуру, сообщает портал Semafor.
Девятнадцатого января приложение соцсети TikTok перестало открываться у пользователей в США и исчезло из App Store после того, как Верховный суд страны отказал в приостановлении введения запрета соцсети на территории США. Вскоре соцсеть TikTok уведомила пользователей о возобновлении работы. В понедельник президент Дональд Трамп подписал указ о 75-дневной отсрочке блокировки.
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"После 12-часового перерыва TikTok снова доступен для американских пользователей... Вскоре после того, как создатели контента снова получили доступ к соцсети в воскресенье, они начали публиковать видео, в которых жаловались на то, что алгоритмы, выстраивающие рекомендации, как им казалось, стали работать по-другому. Им не попадались видео, похожие на те, которые предлагались обычно, а некоторые американские пользователи утверждали, что их лента, поиск и комментарии подверглись цензуре", - говорится в публикации на сайте портала.
В комментарии Semafor представитель соцсети отверг все обвинения, заявив, что политика и принципы работы алгоритмов TikTok не изменились. В приложении соцсети у американских пользователей появляется уведомление о том, что ряд функций может временно работать некорректно или вовсе быть недоступен, так как идут работы над восстановлением функционирования TikTok на территории страны.
В апреле 2024 года экс-президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий переход соцсети TikTok под управление американской компании под угрозой запрета ее работы на территории Штатов.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.
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