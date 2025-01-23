Песков назвал помощь США во время Второй мировой войны бизнесом
Песков: помощь США во время Второй мировой была бизнесом, они получили выплаты
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Помощь США во время Второй мировой войны была бизнесом, они получили от России выплаты по ленд-лизу, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв, по его словам, почти 60 миллионов жизней.
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"Америка действительно помогала. Она внесла свой существенный вклад. Америка помогала, но есть один нюанс. Америка всегда зарабатывает деньги. Для Америки это всегда бизнес... Но давайте не забывать, что президент Путин, уже став президентом, завершил выплату Соединенным Штатам по ленд-лизу за помощь, оказанную во время Великой Отечественной войны", - сказал Песков журналистам.
Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.