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США зарабатывают на помощи Украине, заявили в Кремле
США зарабатывают на помощи Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.01.2025
США зарабатывают на помощи Украине, заявили в Кремле
Соединенные Штаты Америки зарабатывают деньги на помощи Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:32:00+03:00
2025-01-23T12:32:00+03:00
2025-01-23T13:48:00+03:00
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки зарабатывают деньги на помощи Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И как сейчас Америка, оказывая помощь Украине, зарабатывает деньги на том, что продаёт свои дорогие энергоресурсы европейцам, на том, что она не даёт большую часть денег, например, своим сателлитам. Она размещает у себя в стране в своей военной промышленности заказы, создавая для своей экономики новые налоги, новые рабочие места, развивая новые технологии и так далее и тому подобное. Поэтому в каждом случае это успешный бизнес", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html
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украина, дмитрий песков, россия, америка
Украина, Дмитрий Песков, Россия, Америка
США зарабатывают на помощи Украине, заявили в Кремле
Песков: США зарабатывают на помощи Украине