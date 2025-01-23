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США переместили свои ракетные комплексы на Филиппинах - РИА Новости, 23.01.2025
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10:31 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/ssha-1995088380.html
США переместили свои ракетные комплексы на Филиппинах
США переместили свои ракетные комплексы на Филиппинах - РИА Новости, 23.01.2025
США переместили свои ракетные комплексы на Филиппинах
США переместили свои ракетные комплексы средней дальности MRC Typhon, размещенные на филиппинском острове Лусон, в другую локацию на острове, передает агентство РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:31:00+03:00
2025-01-23T10:31:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США переместили свои ракетные комплексы средней дальности MRC Typhon, размещенные на филиппинском острове Лусон, в другую локацию на острове, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в филиппинском правительстве. "Американские военные переместили свои ракетные установки Typhon, способные запускать многоцелевые ракеты на расстояние до 1 тысячи километров, с филиппинского аэродрома Лаоаг в другое место на острове Лусон", - говорится в сообщении агентства. По словам источника, передислокация ракетных комплексов поможет определить степень их мобильности, что позволит установкам сохранять работоспособность во время потенциального конфликта. Индо-Тихоокеанское командование ВС США сообщило агентству, что ракетные комплексы Typhon были передислоцированы в границах территории Филиппин. При этом американские военные и филиппинское правительство отказались комментировать, куда именно были перемещены комплексы. Как отметил командующий Индо-Тихоокеанскими силами ВС США Мэттью Комер, передислокация ракетных комплексов не означает, что эти ракетные системы будут постоянно находиться на Филиппинах. ВС США в апреле 2024 года на Филиппинах в рамках совместных учений двух стран развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon, предназначенный для запуска ракет SM-6 и "Томагавк". В сентябре того же года агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что вооруженные силы США, вопреки требованиям Китая, в ближайшей перспективе не планируют вывозить с территории Филиппин ракетный комплекс Typhon. Позже филиппинская сторона объявила, что проведет обучение личного состава ВС страны по управлению комплексом. В декабре 2024 года командующий филиппинской армией генерал-лейтенант Рой Галидо сообщил, что Филиппины планируют приобрести американский ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon для защиты своего суверенитета от действий Китая. Галидо не назвал точное количество запрашиваемых комплексов, но подчеркнул, что для получения такого вооружения потребуется не менее двух лет после одобрения бюджета конгрессом США. В ответ на это Китай раскритиковал планы Филиппин, официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала планы Манилы провокационными и опасными. По её словам, таким образом Филиппины только усиливают региональную напряженность.
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в мире, филиппины, сша, китай, мао нин
В мире, Филиппины, США, Китай, Мао Нин
США переместили свои ракетные комплексы на Филиппинах

Reuters: США передислоцировали ракетные комплексы MRC Typhon на Филиппинах

© Фото : public domain / US ArmyПодвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon
Подвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : public domain / US Army
Подвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. США переместили свои ракетные комплексы средней дальности MRC Typhon, размещенные на филиппинском острове Лусон, в другую локацию на острове, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в филиппинском правительстве.
"Американские военные переместили свои ракетные установки Typhon, способные запускать многоцелевые ракеты на расстояние до 1 тысячи километров, с филиппинского аэродрома Лаоаг в другое место на острове Лусон", - говорится в сообщении агентства.
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По словам источника, передислокация ракетных комплексов поможет определить степень их мобильности, что позволит установкам сохранять работоспособность во время потенциального конфликта.
Индо-Тихоокеанское командование ВС США сообщило агентству, что ракетные комплексы Typhon были передислоцированы в границах территории Филиппин. При этом американские военные и филиппинское правительство отказались комментировать, куда именно были перемещены комплексы.
Как отметил командующий Индо-Тихоокеанскими силами ВС США Мэттью Комер, передислокация ракетных комплексов не означает, что эти ракетные системы будут постоянно находиться на Филиппинах.
ВС США в апреле 2024 года на Филиппинах в рамках совместных учений двух стран развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon, предназначенный для запуска ракет SM-6 и "Томагавк".
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В сентябре того же года агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что вооруженные силы США, вопреки требованиям Китая, в ближайшей перспективе не планируют вывозить с территории Филиппин ракетный комплекс Typhon. Позже филиппинская сторона объявила, что проведет обучение личного состава ВС страны по управлению комплексом.
В декабре 2024 года командующий филиппинской армией генерал-лейтенант Рой Галидо сообщил, что Филиппины планируют приобрести американский ракетный комплекс средней дальности действия MRC Typhon для защиты своего суверенитета от действий Китая. Галидо не назвал точное количество запрашиваемых комплексов, но подчеркнул, что для получения такого вооружения потребуется не менее двух лет после одобрения бюджета конгрессом США. В ответ на это Китай раскритиковал планы Филиппин, официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала планы Манилы провокационными и опасными. По её словам, таким образом Филиппины только усиливают региональную напряженность.
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