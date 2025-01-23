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В США забаррикадировавшийся мужчина открыл стрельбу по полицейским

В США забаррикадировавшийся мужчина открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 23.01.2025

В США забаррикадировавшийся мужчина открыл стрельбу по полицейским

Забаррикадировавшийся в квартире подозреваемый в городе Сан-Антонио в американском штате Техас открыл стрельбу и ранил четверых полицейских, которые приехали на РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T08:51:00+03:00

2025-01-23T08:51:00+03:00

2025-01-23T11:42:00+03:00

в мире

сан-антонио

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Забаррикадировавшийся в квартире подозреваемый в городе Сан-Антонио в американском штате Техас открыл стрельбу и ранил четверых полицейских, которые приехали на вызов, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на полицию. "Забаррикадировавшийся подозреваемый в среду вечером (по местному времени - ред.) ранил из огнестрельного оружия четверых полицейских, которые приехали на вызов в Сан-Антонио", - говорится в сообщении. Отмечается, что начальник местной полиции Уильям Макманус заявил, что стрельба произошла после того, как сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов члена семьи подозреваемого, который сообщил о попытке самоубийства. Макманус добавил, что полицейских госпитализировали с ранениями, которые, предположительно, не опасны для жизни. По состоянию на вечер среды по местному времени, подозреваемый все еще был забаррикадированным. Обстоятельства, которые привели к стрельбе, пока не ясны.

https://ria.ru/20240616/strelba-1953189531.html

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в мире, сан-антонио, техас