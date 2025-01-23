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В США забаррикадировавшийся мужчина открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 23.01.2025
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08:51 23.01.2025 (обновлено: 11:42 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/ssha-1995073886.html
В США забаррикадировавшийся мужчина открыл стрельбу по полицейским
В США забаррикадировавшийся мужчина открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 23.01.2025
В США забаррикадировавшийся мужчина открыл стрельбу по полицейским
Забаррикадировавшийся в квартире подозреваемый в городе Сан-Антонио в американском штате Техас открыл стрельбу и ранил четверых полицейских, которые приехали на РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T08:51:00+03:00
2025-01-23T11:42:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Забаррикадировавшийся в квартире подозреваемый в городе Сан-Антонио в американском штате Техас открыл стрельбу и ранил четверых полицейских, которые приехали на вызов, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на полицию. "Забаррикадировавшийся подозреваемый в среду вечером (по местному времени - ред.) ранил из огнестрельного оружия четверых полицейских, которые приехали на вызов в Сан-Антонио", - говорится в сообщении. Отмечается, что начальник местной полиции Уильям Макманус заявил, что стрельба произошла после того, как сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов члена семьи подозреваемого, который сообщил о попытке самоубийства. Макманус добавил, что полицейских госпитализировали с ранениями, которые, предположительно, не опасны для жизни. По состоянию на вечер среды по местному времени, подозреваемый все еще был забаррикадированным. Обстоятельства, которые привели к стрельбе, пока не ясны.
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в мире, сан-антонио, техас
В мире, Сан-Антонио, Техас
В США забаррикадировавшийся мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Техасе забаррикадировавшийся мужчина открыл стрельбу и ранил полицейских

© Кадр видео из соцсетейЗабаррикадировавшийся в квартире подозреваемый в городе Сан-Антонио в американском штате Техас открыл стрельбу и ранил четверых полицейских
Забаррикадировавшийся в квартире подозреваемый в городе Сан-Антонио в американском штате Техас открыл стрельбу и ранил четверых полицейских - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Забаррикадировавшийся в квартире подозреваемый в городе Сан-Антонио в американском штате Техас открыл стрельбу и ранил четверых полицейских
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Забаррикадировавшийся в квартире подозреваемый в городе Сан-Антонио в американском штате Техас открыл стрельбу и ранил четверых полицейских, которые приехали на вызов, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на полицию.
"Забаррикадировавшийся подозреваемый в среду вечером (по местному времени - ред.) ранил из огнестрельного оружия четверых полицейских, которые приехали на вызов в Сан-Антонио", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начальник местной полиции Уильям Макманус заявил, что стрельба произошла после того, как сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов члена семьи подозреваемого, который сообщил о попытке самоубийства. Макманус добавил, что полицейских госпитализировали с ранениями, которые, предположительно, не опасны для жизни. По состоянию на вечер среды по местному времени, подозреваемый все еще был забаррикадированным. Обстоятельства, которые привели к стрельбе, пока не ясны.
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В миреСан-АнтониоТехас
 
 
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