В США забаррикадировавшийся мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Техасе забаррикадировавшийся мужчина открыл стрельбу и ранил полицейских
© Кадр видео из соцсетейЗабаррикадировавшийся в квартире подозреваемый в городе Сан-Антонио в американском штате Техас открыл стрельбу и ранил четверых полицейских
© Кадр видео из соцсетей
Забаррикадировавшийся в квартире подозреваемый в городе Сан-Антонио в американском штате Техас открыл стрельбу и ранил четверых полицейских
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Забаррикадировавшийся в квартире подозреваемый в городе Сан-Антонио в американском штате Техас открыл стрельбу и ранил четверых полицейских, которые приехали на вызов, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на полицию.
"Забаррикадировавшийся подозреваемый в среду вечером (по местному времени - ред.) ранил из огнестрельного оружия четверых полицейских, которые приехали на вызов в Сан-Антонио", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начальник местной полиции Уильям Макманус заявил, что стрельба произошла после того, как сотрудники правоохранительных органов приехали на вызов члена семьи подозреваемого, который сообщил о попытке самоубийства. Макманус добавил, что полицейских госпитализировали с ранениями, которые, предположительно, не опасны для жизни. По состоянию на вечер среды по местному времени, подозреваемый все еще был забаррикадированным. Обстоятельства, которые привели к стрельбе, пока не ясны.
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