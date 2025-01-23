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Белый дом отстранил от работы десятки сотрудников СНБ, пишет WP - РИА Новости, 23.01.2025
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00:37 23.01.2025 (обновлено: 03:27 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/ssha-1995054747.html
Белый дом отстранил от работы десятки сотрудников СНБ, пишет WP
Белый дом отстранил от работы десятки сотрудников СНБ, пишет WP - РИА Новости, 23.01.2025
Белый дом отстранил от работы десятки сотрудников СНБ, пишет WP
Совет национальной безопасности США отправил по домам десятки сотрудников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, отстранив их от работы, сообщает газета... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T00:37:00+03:00
2025-01-23T03:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Совет национальной безопасности США отправил по домам десятки сотрудников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, отстранив их от работы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники. "Чиновникам, известным как помощники или прикомандированные сотрудники, в среду во время короткого разговора, проведенного главой аппарата Уолца Брайаном Маккормаком, было сказано, что они должны немедленно покинуть здание, отправиться домой и быть "на связи". Им было дано указание вернуться только в том случае, если об этом попросят их начальники", - пишет издание. Как сообщили газете собеседники издания, решение оказалось настолько внезапным, что лишило возможности некоторых чиновников физически покинуть комплекс Белого дома, поскольку их значки прекратили работать. В результате, сотрудникам Секретной службы пришлось вручную открывать ворота для тех, у кого были деактивированы пропуска. "Советник по национальной безопасности Майкл Уолц распорядился провести "полную проверку" десятков карьерных чиновников, которые являются персоналом Белого дома по ряду вопросов, начиная от ядерного распространения Ирана и Северной Кореи и заканчивая кибершпионажем и военными действиями России на Украине", - говорится в публикации. Также газета, ссылаясь на собеседников, отмечает, что работа из дома для сотрудников СНБ является невозможной из-за секретности. Таким образом, речь идет не о переходе на дистанционную форму, а об отстранении от исполнения обязанностей. Как отмечает издание, в результате действий Уолца десятки членов Совета нацбезопасности Белого дома отправились по домам. Таким образом администрация президента США Дональда Трампа хочет обеспечить соответствие персонала Белого дома приверженности повестке республиканца, а также "эффективное использование" бюджетных средств.
https://ria.ru/20250122/tramp-1994976141.html
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в мире, сша, иран, украина, дональд трамп
В мире, США, Иран, Украина, Дональд Трамп
Белый дом отстранил от работы десятки сотрудников СНБ, пишет WP

WP: десятки сотрудников СНБ, отвечавших за Украину и Иран, отстранили от работы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Совет национальной безопасности США отправил по домам десятки сотрудников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, отстранив их от работы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Чиновникам, известным как помощники или прикомандированные сотрудники, в среду во время короткого разговора, проведенного главой аппарата Уолца Брайаном Маккормаком, было сказано, что они должны немедленно покинуть здание, отправиться домой и быть "на связи". Им было дано указание вернуться только в том случае, если об этом попросят их начальники", - пишет издание.
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Как сообщили газете собеседники издания, решение оказалось настолько внезапным, что лишило возможности некоторых чиновников физически покинуть комплекс Белого дома, поскольку их значки прекратили работать. В результате, сотрудникам Секретной службы пришлось вручную открывать ворота для тех, у кого были деактивированы пропуска.
"Советник по национальной безопасности Майкл Уолц распорядился провести "полную проверку" десятков карьерных чиновников, которые являются персоналом Белого дома по ряду вопросов, начиная от ядерного распространения Ирана и Северной Кореи и заканчивая кибершпионажем и военными действиями России на Украине", - говорится в публикации.
Также газета, ссылаясь на собеседников, отмечает, что работа из дома для сотрудников СНБ является невозможной из-за секретности. Таким образом, речь идет не о переходе на дистанционную форму, а об отстранении от исполнения обязанностей.
Как отмечает издание, в результате действий Уолца десятки членов Совета нацбезопасности Белого дома отправились по домам. Таким образом администрация президента США Дональда Трампа хочет обеспечить соответствие персонала Белого дома приверженности повестке республиканца, а также "эффективное использование" бюджетных средств.
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