Белый дом отстранил от работы десятки сотрудников СНБ, пишет WP
WP: десятки сотрудников СНБ, отвечавших за Украину и Иран, отстранили от работы
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Совет национальной безопасности США отправил по домам десятки сотрудников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, отстранив их от работы, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Чиновникам, известным как помощники или прикомандированные сотрудники, в среду во время короткого разговора, проведенного главой аппарата Уолца Брайаном Маккормаком, было сказано, что они должны немедленно покинуть здание, отправиться домой и быть "на связи". Им было дано указание вернуться только в том случае, если об этом попросят их начальники", - пишет издание.
Как сообщили газете собеседники издания, решение оказалось настолько внезапным, что лишило возможности некоторых чиновников физически покинуть комплекс Белого дома, поскольку их значки прекратили работать. В результате, сотрудникам Секретной службы пришлось вручную открывать ворота для тех, у кого были деактивированы пропуска.
"Советник по национальной безопасности Майкл Уолц распорядился провести "полную проверку" десятков карьерных чиновников, которые являются персоналом Белого дома по ряду вопросов, начиная от ядерного распространения Ирана и Северной Кореи и заканчивая кибершпионажем и военными действиями России на Украине", - говорится в публикации.
Также газета, ссылаясь на собеседников, отмечает, что работа из дома для сотрудников СНБ является невозможной из-за секретности. Таким образом, речь идет не о переходе на дистанционную форму, а об отстранении от исполнения обязанностей.
Как отмечает издание, в результате действий Уолца десятки членов Совета нацбезопасности Белого дома отправились по домам. Таким образом администрация президента США Дональда Трампа хочет обеспечить соответствие персонала Белого дома приверженности повестке республиканца, а также "эффективное использование" бюджетных средств.
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