https://ria.ru/20250123/spetsoperatsiya-1995068083.html
Над Белгородской областью за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА
Над Белгородской областью за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 23.01.2025
Над Белгородской областью за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T07:22:00+03:00
2025-01-23T07:22:00+03:00
2025-01-23T07:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250123/plennyy-1995067791.html
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА
Минобороны: над Белгородской областью за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА