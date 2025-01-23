https://ria.ru/20250123/spetsoperatsiya-1995068083.html

Над Белгородской областью за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА

Над Белгородской областью за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА - РИА Новости, 23.01.2025

Над Белгородской областью за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T07:22:00+03:00

2025-01-23T07:22:00+03:00

2025-01-23T07:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250123/plennyy-1995067791.html

белгородская область

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)