https://ria.ru/20250123/spectator-1995123035.html

"Единственный способ". На Западе признали неудобную правду об Украине

"Единственный способ". На Западе признали неудобную правду об Украине - РИА Новости, 23.01.2025

"Единственный способ". На Западе признали неудобную правду об Украине

Мир на Украине может быть обеспечен только посредством создания новой структуры безопасности между Россией и Западом, пишет The Sprectator. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:41:00+03:00

2025-01-23T13:41:00+03:00

2025-01-23T13:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Мир на Украине может быть обеспечен только посредством создания новой структуры безопасности между Россией и Западом, пишет The Sprectator."В конечном итоге единственной по-настоящему сильной гарантией мира на Украине и между Россией и Западом станет новая архитектура безопасности, которая со временем уменьшит страх и недоверие между ними", — говорится в материале.Отмечается, что Россия предпринимала попытку договориться с США по этому вопросу перед началом СВО, но Джо Байден отказался от любых обсуждений.В декабре венгерский министр по делам ЕС Янош Бока призывал к поиску альтернативной стратегии в конфликте на Украине, которая приведет к установлению новой системы европейской безопасности.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250123/unherd-1995113991.html

https://ria.ru/20250123/hill-1995077192.html

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