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ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР - РИА Новости, 23.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:47 23.01.2025 (обновлено: 13:26 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/solenoe-1995111919.html
ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР - РИА Новости, 23.01.2025
ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:47:00+03:00
2025-01-23T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое в ДНР, сообщило Минобороны РФ."В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Кадры из населенного пункта Соленое, об освобождении которого сообщило Минобороны
Минобороны показало видео из населенного пункта Соленое, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Соленое в ДНР

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Соленое в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Соленое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Соленое в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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