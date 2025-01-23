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ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР - РИА Новости, 23.01.2025
ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:47:00+03:00
2025-01-23T12:47:00+03:00
2025-01-23T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое в ДНР, сообщило Минобороны РФ."В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995119011_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7c42eeb29509869f21443d24c1f13ce4.jpg
Кадры из населенного пункта Соленое, об освобождении которого сообщило Минобороны
Минобороны показало видео из населенного пункта Соленое, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня
2025-01-23T12:47
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Соленое в ДНР