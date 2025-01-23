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ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР - РИА Новости, 23.01.2025

ВС России освободили населенный пункт Соленое в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:47:00+03:00

2025-01-23T12:47:00+03:00

2025-01-23T13:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое в ДНР, сообщило Минобороны РФ."В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

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Кадры из населенного пункта Соленое, об освобождении которого сообщило Минобороны

Минобороны показало видео из населенного пункта Соленое, об освобождении которого ведомство сообщило сегодня

2025-01-23T12:47

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