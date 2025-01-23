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В Калужской области на мужчин, изувечивших собаку, завели дело - РИА Новости, 23.01.2025
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16:46 23.01.2025 (обновлено: 16:54 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/sobaka-1995173178.html
В Калужской области на мужчин, изувечивших собаку, завели дело
В Калужской области на мужчин, изувечивших собаку, завели дело - РИА Новости, 23.01.2025
В Калужской области на мужчин, изувечивших собаку, завели дело
Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено в Калужской области, где двое мужчин в новогоднюю ночь изувечили собаку, сообщает прокуратура... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T16:46:00+03:00
2025-01-23T16:54:00+03:00
происшествия
россия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено в Калужской области, где двое мужчин в новогоднюю ночь изувечили собаку, сообщает прокуратура Калужской области. "Из материалов процессуальной проверки следовало, что в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года двое мужчин на территории села Воскресенское Ферзиковского района отрезали уши и хвост собаке", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили РИА Новости, что собака, по предварительным данным, бездомная. По требованию прокурора района полиция возбудила уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 245 УК РФ по факту совершения группой лиц жестокого обращения с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье. Прокуратура подчеркивает, что за совершение данного преступления санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241130/putin-1986654461.html
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происшествия, россия, калужская область
Происшествия, Россия, Калужская область
В Калужской области на мужчин, изувечивших собаку, завели дело

В Калужской области на двоих мужчин, изувечивших собаку, завели дело

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено в Калужской области, где двое мужчин в новогоднюю ночь изувечили собаку, сообщает прокуратура Калужской области.
"Из материалов процессуальной проверки следовало, что в ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года двое мужчин на территории села Воскресенское Ферзиковского района отрезали уши и хвост собаке", - говорится в сообщении.
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В надзорном ведомстве уточнили РИА Новости, что собака, по предварительным данным, бездомная.
По требованию прокурора района полиция возбудила уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 245 УК РФ по факту совершения группой лиц жестокого обращения с животным в целях причинения ему боли и страданий из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье.
Прокуратура подчеркивает, что за совершение данного преступления санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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