https://ria.ru/20250123/shturmoviki-1995064884.html

Штурмовики "Центра" проходят боевое слаживание в тыловом районе СВО

Штурмовики "Центра" проходят боевое слаживание в тыловом районе СВО - РИА Новости, 23.01.2025

Штурмовики "Центра" проходят боевое слаживание в тыловом районе СВО

Штурмовики группировки войск "Центр" проходят боевое слаживание на одном из полигонов в тыловом районе СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T05:37:00+03:00

2025-01-23T05:37:00+03:00

2025-01-23T05:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

бмп-2

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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Центр" проходят боевое слаживание на одном из полигонов в тыловом районе СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Боевое слаживание с отработкой тактических действий по захвату и удержанию опорных пунктов противника проходят под руководством опытных инструкторов. Штурмовики оттачивают действия как в составе бронегрупп, так и боевыми двойками. По замыслу, штурмовики на боевых машинах пехоты БМП-2 прорвались к опорному пункту условного противника и приступили к его захвату", - сообщили в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что в ходе практических действий штурмовики отрабатывают различные варианты боя, уничтожение огневых точек противника, отражение контратак, штурм окопов, траншей и опорных пунктов. Также инструкторы обучают бойцов организации связи, маскировке и эвакуации условно раненых.

https://ria.ru/20250123/tank-1995064583.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), бмп-2