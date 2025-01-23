https://ria.ru/20250123/shkolnitsa-1995131299.html
Пропавшую в Железногорске девочку ищут 500 человек
Пропавшую в Железногорске девочку ищут 500 человек - РИА Новости, 23.01.2025
Пропавшую в Железногорске девочку ищут 500 человек
Поисками пропавшей в городе Железногорск Курской области девятилетней школьницы занимаются сотни добровольцев, зарегистрировано уже более 500 человек, сообщил в РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:25:00+03:00
2025-01-23T14:25:00+03:00
2025-01-23T14:59:00+03:00
происшествия
железногорск
курская область
россия
александр михайлов (генерал-майор)
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КУРСК, 23 янв - РИА Новости. Поисками пропавшей в городе Железногорск Курской области девятилетней школьницы занимаются сотни добровольцев, зарегистрировано уже более 500 человек, сообщил в четверг глава города Александр Михайлов. Ранее в региональном управлении СК России сообщали об исчезновении девятилетней школьницы в Железногорске. Врио губернатора области Александр Хинштейн рассказал, что поиски девочки ведут сотрудники полиции и МЧС, привлечены волонтеры. По данным МВД, накануне вечером она гостила у подруги и не вернулась домой. "Поиски пропавшей Мирославы Зуевой продолжаются. В помощь к правоохранительным органам подключились уже сотни добровольцев. Зарегистрировано уже более 500 человек. Значительную помощь оказывают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", добровольцы, которые прибывают и из других регионов, а также неравнодушные железногорцы", - сообщил Михайлов в своем Telegram-канале. По его словам, город разбит на кварталы, организованные отряды их прочесывают, проверяются чердаки и подвалы. "Оперативный штаб развернут на территории лицея № 5 (ул. Курская, 21), туда могут обратиться граждане, желающие оказать содействие в поисках. Здесь организована полевая кухня и горячий чай", - добавил глава города.
https://ria.ru/20250122/shot-1994932577.html
https://ria.ru/20250123/shkolnitsa-1995104448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, железногорск , курская область, россия, александр михайлов (генерал-майор), александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Железногорск , Курская область, Россия, Александр Михайлов (генерал-майор), Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пропавшую в Железногорске девочку ищут 500 человек
Пропавшую в Железногорске девятилетнюю школьницу ищут 500 человек