https://ria.ru/20250123/shkolnitsa-1995131299.html

Пропавшую в Железногорске девочку ищут 500 человек

Пропавшую в Железногорске девочку ищут 500 человек - РИА Новости, 23.01.2025

Пропавшую в Железногорске девочку ищут 500 человек

Поисками пропавшей в городе Железногорск Курской области девятилетней школьницы занимаются сотни добровольцев, зарегистрировано уже более 500 человек, сообщил в РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:25:00+03:00

2025-01-23T14:25:00+03:00

2025-01-23T14:59:00+03:00

происшествия

железногорск

курская область

россия

александр михайлов (генерал-майор)

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КУРСК, 23 янв - РИА Новости. Поисками пропавшей в городе Железногорск Курской области девятилетней школьницы занимаются сотни добровольцев, зарегистрировано уже более 500 человек, сообщил в четверг глава города Александр Михайлов. Ранее в региональном управлении СК России сообщали об исчезновении девятилетней школьницы в Железногорске. Врио губернатора области Александр Хинштейн рассказал, что поиски девочки ведут сотрудники полиции и МЧС, привлечены волонтеры. По данным МВД, накануне вечером она гостила у подруги и не вернулась домой. "Поиски пропавшей Мирославы Зуевой продолжаются. В помощь к правоохранительным органам подключились уже сотни добровольцев. Зарегистрировано уже более 500 человек. Значительную помощь оказывают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", добровольцы, которые прибывают и из других регионов, а также неравнодушные железногорцы", - сообщил Михайлов в своем Telegram-канале. По его словам, город разбит на кварталы, организованные отряды их прочесывают, проверяются чердаки и подвалы. "Оперативный штаб развернут на территории лицея № 5 (ул. Курская, 21), туда могут обратиться граждане, желающие оказать содействие в поисках. Здесь организована полевая кухня и горячий чай", - добавил глава города.

https://ria.ru/20250122/shot-1994932577.html

https://ria.ru/20250123/shkolnitsa-1995104448.html

железногорск

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, железногорск , курская область, россия, александр михайлов (генерал-майор), александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)