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Полиция рассказала подробности ЧП с пропавшей в Железногорске девочкой - РИА Новости, 23.01.2025
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12:17 23.01.2025
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Полиция рассказала подробности ЧП с пропавшей в Железногорске девочкой
Полиция рассказала подробности ЧП с пропавшей в Железногорске девочкой - РИА Новости, 23.01.2025
Полиция рассказала подробности ЧП с пропавшей в Железногорске девочкой
Девятилетняя девочка, пропавшая в курском Железногорске, накануне вечером гостила у подруги, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:17:00+03:00
2025-01-23T12:17:00+03:00
происшествия
железногорск
россия
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Девятилетняя девочка, пропавшая в курском Железногорске, накануне вечером гостила у подруги, сообщает региональное УМВД РФ. Ранее в региональном следственном управлении СК России сообщили об исчезновении девятилетней школьницы, которая 22 января не вернулась с прогулки в Железногорске. Врио губернатора области Александр Хинштейн рассказал, что поиски девочки ведут сотрудники полиции и МЧС, привлечены волонтеры. "Заявление в полицию о пропаже ребенка поступило вчера вечером, после того как девочка не вернулась домой от подруги. Незамедлительно по тревоге был поднят личный состав районной полиции. Поиски продолжались всю ночь", - говорится в сообщении. Сегодня количество поисковых групп увеличено. Привлечены возможности дополнительных средств, в том числе технических. Значительную помощь оказывают волонтеры поисково-спасательного отряда, добровольцы, которые прибывают и из других регионов, а также неравнодушные местные жители.
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происшествия, железногорск , россия, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Железногорск , Россия, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Полиция рассказала подробности ЧП с пропавшей в Железногорске девочкой

УМВД: пропавшая в Железногорске девочка накануне вечером гостила у подруги

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Девятилетняя девочка, пропавшая в курском Железногорске, накануне вечером гостила у подруги, сообщает региональное УМВД РФ.
Ранее в региональном следственном управлении СК России сообщили об исчезновении девятилетней школьницы, которая 22 января не вернулась с прогулки в Железногорске. Врио губернатора области Александр Хинштейн рассказал, что поиски девочки ведут сотрудники полиции и МЧС, привлечены волонтеры.
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"Заявление в полицию о пропаже ребенка поступило вчера вечером, после того как девочка не вернулась домой от подруги. Незамедлительно по тревоге был поднят личный состав районной полиции. Поиски продолжались всю ночь", - говорится в сообщении.
Сегодня количество поисковых групп увеличено. Привлечены возможности дополнительных средств, в том числе технических.
Значительную помощь оказывают волонтеры поисково-спасательного отряда, добровольцы, которые прибывают и из других регионов, а также неравнодушные местные жители.
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ПроисшествияЖелезногорскРоссияАлександр ХинштейнСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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