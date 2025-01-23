https://ria.ru/20250123/shkolnitsa-1995104448.html

Полиция рассказала подробности ЧП с пропавшей в Железногорске девочкой

Полиция рассказала подробности ЧП с пропавшей в Железногорске девочкой - РИА Новости, 23.01.2025

Полиция рассказала подробности ЧП с пропавшей в Железногорске девочкой

Девятилетняя девочка, пропавшая в курском Железногорске, накануне вечером гостила у подруги, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:17:00+03:00

2025-01-23T12:17:00+03:00

2025-01-23T12:17:00+03:00

происшествия

железногорск

россия

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Девятилетняя девочка, пропавшая в курском Железногорске, накануне вечером гостила у подруги, сообщает региональное УМВД РФ. Ранее в региональном следственном управлении СК России сообщили об исчезновении девятилетней школьницы, которая 22 января не вернулась с прогулки в Железногорске. Врио губернатора области Александр Хинштейн рассказал, что поиски девочки ведут сотрудники полиции и МЧС, привлечены волонтеры. "Заявление в полицию о пропаже ребенка поступило вчера вечером, после того как девочка не вернулась домой от подруги. Незамедлительно по тревоге был поднят личный состав районной полиции. Поиски продолжались всю ночь", - говорится в сообщении. Сегодня количество поисковых групп увеличено. Привлечены возможности дополнительных средств, в том числе технических. Значительную помощь оказывают волонтеры поисково-спасательного отряда, добровольцы, которые прибывают и из других регионов, а также неравнодушные местные жители.

https://ria.ru/20250122/shot-1994932577.html

https://ria.ru/20250104/novokuznetsk-1992490380.html

железногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, железногорск , россия, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)