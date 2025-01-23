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Полиция рассказала подробности ЧП с пропавшей в Железногорске девочкой
Полиция рассказала подробности ЧП с пропавшей в Железногорске девочкой - РИА Новости, 23.01.2025
Полиция рассказала подробности ЧП с пропавшей в Железногорске девочкой
Девятилетняя девочка, пропавшая в курском Железногорске, накануне вечером гостила у подруги, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:17:00+03:00
2025-01-23T12:17:00+03:00
2025-01-23T12:17:00+03:00
происшествия
железногорск
россия
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Девятилетняя девочка, пропавшая в курском Железногорске, накануне вечером гостила у подруги, сообщает региональное УМВД РФ. Ранее в региональном следственном управлении СК России сообщили об исчезновении девятилетней школьницы, которая 22 января не вернулась с прогулки в Железногорске. Врио губернатора области Александр Хинштейн рассказал, что поиски девочки ведут сотрудники полиции и МЧС, привлечены волонтеры. "Заявление в полицию о пропаже ребенка поступило вчера вечером, после того как девочка не вернулась домой от подруги. Незамедлительно по тревоге был поднят личный состав районной полиции. Поиски продолжались всю ночь", - говорится в сообщении. Сегодня количество поисковых групп увеличено. Привлечены возможности дополнительных средств, в том числе технических. Значительную помощь оказывают волонтеры поисково-спасательного отряда, добровольцы, которые прибывают и из других регионов, а также неравнодушные местные жители.
https://ria.ru/20250122/shot-1994932577.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, железногорск , россия, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Железногорск , Россия, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Полиция рассказала подробности ЧП с пропавшей в Железногорске девочкой
УМВД: пропавшая в Железногорске девочка накануне вечером гостила у подруги