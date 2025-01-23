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В Шереметьево у пассажира нашли похожий на гранату предмет - РИА Новости, 23.01.2025
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15:48 23.01.2025 (обновлено: 16:03 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/sheremetevo-1995159139.html
В Шереметьево у пассажира нашли похожий на гранату предмет
В Шереметьево у пассажира нашли похожий на гранату предмет - РИА Новости, 23.01.2025
В Шереметьево у пассажира нашли похожий на гранату предмет
Сотрудники безопасности в "Шереметьево" при досмотре нашли у пассажира похожий на гранату предмет, пассажир доставлен в полицию, сообщил аэропорт РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:48:00+03:00
2025-01-23T16:03:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сотрудники безопасности в "Шереметьево" при досмотре нашли у пассажира похожий на гранату предмет, пассажир доставлен в полицию, сообщил аэропорт РИА Новости."Сегодня, 23 января 2025 г., при проведении досмотра на входе в пассажирский Терминал В аэропорта Шереметьево сотрудники "Шереметьево Безопасность" выявили у пассажира предмет, похожий на боевую гранату… Выявленные запрещенные предметы были обследованы сотрудниками Росгвардии и полиции. Пассажир доставлен в отделение полиции", - сообщила РИА Новости авиагавань.Происшествие не повлияло на работу аэропорта. Досмотр и обслуживание пассажиров на этом входе в целях безопасности были приостановлены в соответствии с действующими регламентами, но проход в терминал осуществлялся без сбоев через другие входы.Авиагавань напомнила пассажирам не брать с собой в полет запрещенные предметы, а также предметы, схожие с оружием и боеприпасами, и оказывать всестороннее содействие сотрудникам аэропорта при прохождении контрольных и предполетных процедур.
https://ria.ru/20250114/aeroport-1993591719.html
https://ria.ru/20250109/lenta-1992942169.html
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шереметьево (аэропорт), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Шереметьево (аэропорт), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В Шереметьево у пассажира нашли похожий на гранату предмет

В Шереметьево при досмотре у пассажира нашли похожий на гранату предмет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сотрудники безопасности в "Шереметьево" при досмотре нашли у пассажира похожий на гранату предмет, пассажир доставлен в полицию, сообщил аэропорт РИА Новости.
"Сегодня, 23 января 2025 г., при проведении досмотра на входе в пассажирский Терминал В аэропорта Шереметьево сотрудники "Шереметьево Безопасность" выявили у пассажира предмет, похожий на боевую гранату… Выявленные запрещенные предметы были обследованы сотрудниками Росгвардии и полиции. Пассажир доставлен в отделение полиции", - сообщила РИА Новости авиагавань.
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Происшествие не повлияло на работу аэропорта. Досмотр и обслуживание пассажиров на этом входе в целях безопасности были приостановлены в соответствии с действующими регламентами, но проход в терминал осуществлялся без сбоев через другие входы.
Авиагавань напомнила пассажирам не брать с собой в полет запрещенные предметы, а также предметы, схожие с оружием и боеприпасами, и оказывать всестороннее содействие сотрудникам аэропорта при прохождении контрольных и предполетных процедур.
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Шереметьево (аэропорт)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
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