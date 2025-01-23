https://ria.ru/20250123/sheremetevo-1995159139.html

В Шереметьево у пассажира нашли похожий на гранату предмет

В Шереметьево у пассажира нашли похожий на гранату предмет - РИА Новости, 23.01.2025

В Шереметьево у пассажира нашли похожий на гранату предмет

Сотрудники безопасности в "Шереметьево" при досмотре нашли у пассажира похожий на гранату предмет, пассажир доставлен в полицию, сообщил аэропорт РИА Новости. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:48:00+03:00

2025-01-23T15:48:00+03:00

2025-01-23T16:03:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сотрудники безопасности в "Шереметьево" при досмотре нашли у пассажира похожий на гранату предмет, пассажир доставлен в полицию, сообщил аэропорт РИА Новости."Сегодня, 23 января 2025 г., при проведении досмотра на входе в пассажирский Терминал В аэропорта Шереметьево сотрудники "Шереметьево Безопасность" выявили у пассажира предмет, похожий на боевую гранату… Выявленные запрещенные предметы были обследованы сотрудниками Росгвардии и полиции. Пассажир доставлен в отделение полиции", - сообщила РИА Новости авиагавань.Происшествие не повлияло на работу аэропорта. Досмотр и обслуживание пассажиров на этом входе в целях безопасности были приостановлены в соответствии с действующими регламентами, но проход в терминал осуществлялся без сбоев через другие входы.Авиагавань напомнила пассажирам не брать с собой в полет запрещенные предметы, а также предметы, схожие с оружием и боеприпасами, и оказывать всестороннее содействие сотрудникам аэропорта при прохождении контрольных и предполетных процедур.

https://ria.ru/20250114/aeroport-1993591719.html

https://ria.ru/20250109/lenta-1992942169.html

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шереметьево (аэропорт), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия