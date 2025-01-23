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Названа причина смерти пресс-секретаря Shaman - РИА Новости, 23.01.2025
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06:38 23.01.2025 (обновлено: 06:42 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/shaman-1995066385.html
Названа причина смерти пресс-секретаря Shaman
Названа причина смерти пресс-секретаря Shaman - РИА Новости, 23.01.2025
Названа причина смерти пресс-секретаря Shaman
Причиной смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского,... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T06:38:00+03:00
2025-01-23T06:42:00+03:00
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антон коробков-землянский
екатерина мизулина
игорь матвиенко
европейская медиагруппа
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Причиной смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского, согласно результатам экспертизы, стали проблемы с сердцем, сообщил РИА Новости информированный источник. "Причина смерти — проблемы с сердцем на фоне приема медицинского препарата", — сказал собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости сообщил о завершении судебно-медицинской экспертизы. Он добавил, что в крови Коробкова-Землянского не нашли запрещенных веществ.Коробков-Землянский умер в Москве в ноябре прошлого года. Ему было 40 лет.
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москва, россия, антон коробков-землянский, екатерина мизулина, игорь матвиенко, европейская медиагруппа, лига безопасного интернета
Москва, Россия, Антон Коробков-Землянский, Екатерина Мизулина, Игорь Матвиенко, Европейская медиагруппа, Лига безопасного интернета
Названа причина смерти пресс-секретаря Shaman

Смерть пресс-секретаря Shaman Коробкова-Землянского вызвали проблемы с сердцем

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАнтон Коробков-Землянский
Антон Коробков-Землянский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Антон Коробков-Землянский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Причиной смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского, согласно результатам экспертизы, стали проблемы с сердцем, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"Причина смерти — проблемы с сердцем на фоне приема медицинского препарата", — сказал собеседник агентства.
Ранее источник РИА Новости сообщил о завершении судебно-медицинской экспертизы. Он добавил, что в крови Коробкова-Землянского не нашли запрещенных веществ.
Коробков-Землянский умер в Москве в ноябре прошлого года. Ему было 40 лет.
 
МоскваРоссияАнтон Коробков-ЗемлянскийЕкатерина МизулинаИгорь МатвиенкоЕвропейская медиагруппаЛига безопасного интернета
 
 
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