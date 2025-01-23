https://ria.ru/20250123/shaman-1995066385.html

Названа причина смерти пресс-секретаря Shaman

Названа причина смерти пресс-секретаря Shaman - РИА Новости, 23.01.2025

Названа причина смерти пресс-секретаря Shaman

Причиной смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского,... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T06:38:00+03:00

2025-01-23T06:38:00+03:00

2025-01-23T06:42:00+03:00

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антон коробков-землянский

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европейская медиагруппа

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Причиной смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского, согласно результатам экспертизы, стали проблемы с сердцем, сообщил РИА Новости информированный источник. "Причина смерти — проблемы с сердцем на фоне приема медицинского препарата", — сказал собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости сообщил о завершении судебно-медицинской экспертизы. Он добавил, что в крови Коробкова-Землянского не нашли запрещенных веществ.Коробков-Землянский умер в Москве в ноябре прошлого года. Ему было 40 лет.

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2025

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москва, россия, антон коробков-землянский, екатерина мизулина, игорь матвиенко, европейская медиагруппа, лига безопасного интернета