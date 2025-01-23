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Французский министр призвал подготовить ответ на повышение Трампом пошлин - РИА Новости, 23.01.2025
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12:09 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/sen-marten-1995103692.html
Французский министр призвал подготовить ответ на повышение Трампом пошлин
Французский министр призвал подготовить ответ на повышение Трампом пошлин - РИА Новости, 23.01.2025
Французский министр призвал подготовить ответ на повышение Трампом пошлин
Евросоюз должен подготовить ответные меры на случай повышения Дональдом Трампом пошлин на европейскую продукцию, заявил министр-делегат по вопросам внешней... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:09:00+03:00
2025-01-23T12:09:00+03:00
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ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Евросоюз должен подготовить ответные меры на случай повышения Дональдом Трампом пошлин на европейскую продукцию, заявил министр-делегат по вопросам внешней торговли Лоран Сен-Мартен в эфире радиостанции RTL. "Ответные меры, возможно, будут приняты, то есть Европа должна реагировать в этом отношении... В любом случае, Европа не должна сдаваться, это ясно. Этот подход поддерживает Франция. Если будут подобные меры, то Европа должна иметь возможность дать ответ по определенному ряду товаров и услуг", - сказал он. Он отметил, что введение повышенных тарифов в первую очередь станет плохой новостью для самих США, поскольку это возымеет инфляционный эффект. По его словам, США занимают первое место среди зарубежных инвесторов в экономику Франции. Поэтому повышение пошлин ударит по экспорту продукции, которую финансировали американские инвесторы. "Европа не хочет вступать в торговую войну, в которой никто не выиграет, начиная с самих США. И если Дональд Трамп не представил в первых указах меры по увеличению таможенных пошлин, то это потому, что он знает, как и его администрация, что это прежде всего возымеет последствия для Соединенных Штатов", - добавил Сен-Мартен. Ранее издание Politico со ссылкой на информированные источники сообщило, что Евросоюз и Великобритания подготовили ответные меры на случай, если президент США Дональд Трамп повысит пошлины на товары из европейских стран. В ЕС опасаются, что Трамп вернётся к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить". Во время первого срока пребывания на посту президента США Трамп вводил новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и её европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары. Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.
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сша, европа, франция, дональд трамп, politico, евросоюз, нато, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Европа, Франция, Дональд Трамп, Politico, Евросоюз, НАТО, Выборы президента США — 2024, В мире
Французский министр призвал подготовить ответ на повышение Трампом пошлин

Французский министр Сен-Мартен призвал готовить ответ на повышение США пошлин

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Евросоюз должен подготовить ответные меры на случай повышения Дональдом Трампом пошлин на европейскую продукцию, заявил министр-делегат по вопросам внешней торговли Лоран Сен-Мартен в эфире радиостанции RTL.
"Ответные меры, возможно, будут приняты, то есть Европа должна реагировать в этом отношении... В любом случае, Европа не должна сдаваться, это ясно. Этот подход поддерживает Франция. Если будут подобные меры, то Европа должна иметь возможность дать ответ по определенному ряду товаров и услуг", - сказал он.
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Он отметил, что введение повышенных тарифов в первую очередь станет плохой новостью для самих США, поскольку это возымеет инфляционный эффект. По его словам, США занимают первое место среди зарубежных инвесторов в экономику Франции. Поэтому повышение пошлин ударит по экспорту продукции, которую финансировали американские инвесторы.
"Европа не хочет вступать в торговую войну, в которой никто не выиграет, начиная с самих США. И если Дональд Трамп не представил в первых указах меры по увеличению таможенных пошлин, то это потому, что он знает, как и его администрация, что это прежде всего возымеет последствия для Соединенных Штатов", - добавил Сен-Мартен.
Ранее издание Politico со ссылкой на информированные источники сообщило, что Евросоюз и Великобритания подготовили ответные меры на случай, если президент США Дональд Трамп повысит пошлины на товары из европейских стран.
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Во время первого срока пребывания на посту президента США Трамп вводил новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и её европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.
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