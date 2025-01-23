Французский министр призвал подготовить ответ на повышение Трампом пошлин
Французский министр Сен-Мартен призвал готовить ответ на повышение США пошлин
Флаги США и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 янв - РИА Новости. Евросоюз должен подготовить ответные меры на случай повышения Дональдом Трампом пошлин на европейскую продукцию, заявил министр-делегат по вопросам внешней торговли Лоран Сен-Мартен в эфире радиостанции RTL.
"Ответные меры, возможно, будут приняты, то есть Европа должна реагировать в этом отношении... В любом случае, Европа не должна сдаваться, это ясно. Этот подход поддерживает Франция. Если будут подобные меры, то Европа должна иметь возможность дать ответ по определенному ряду товаров и услуг", - сказал он.
Он отметил, что введение повышенных тарифов в первую очередь станет плохой новостью для самих США, поскольку это возымеет инфляционный эффект. По его словам, США занимают первое место среди зарубежных инвесторов в экономику Франции. Поэтому повышение пошлин ударит по экспорту продукции, которую финансировали американские инвесторы.
"Европа не хочет вступать в торговую войну, в которой никто не выиграет, начиная с самих США. И если Дональд Трамп не представил в первых указах меры по увеличению таможенных пошлин, то это потому, что он знает, как и его администрация, что это прежде всего возымеет последствия для Соединенных Штатов", - добавил Сен-Мартен.
Ранее издание Politico со ссылкой на информированные источники сообщило, что Евросоюз и Великобритания подготовили ответные меры на случай, если президент США Дональд Трамп повысит пошлины на товары из европейских стран.
В ЕС опасаются, что Трамп вернётся к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить".
Во время первого срока пребывания на посту президента США Трамп вводил новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и её европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.
WSJ узнала о шагах, которые ЕС может предпринять для сближения с Трампом
1 декабря 2024, 10:27