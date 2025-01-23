https://ria.ru/20250123/sbu-1995136430.html
СБУ заочно предъявила обвинения трем российским генералам
СБУ заочно предъявила обвинения трем российским генералам - РИА Новости, 23.01.2025
СБУ заочно предъявила обвинения трем российским генералам
СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения трем российским генералам и двум полковникам. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:49:00+03:00
2025-01-23T14:49:00+03:00
2025-01-23T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения трем российским генералам и двум полковникам. "СБУ заочно сообщила о подозрении пяти генералам РФ… Командующий Военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Сергей Дронов. Его подчиненные: начальник штаба-первый заместитель командующего Военно-воздушных сил РФ генерал-майор Сергей Мещеряков; начальник 929 летно-испытательного центра Минобороны России генерал-майор Радик Бариев; начальник штаба 929 центра полковник Виктор Моховиков; заместитель начальника 929-го центра Минобороны РФ полковник Максим Стефанов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным украинской спецслужбы, всем пятерым вменяется статья "Нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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россия, сергей дронов, служба безопасности украины, политика
Россия, Сергей Дронов, Служба безопасности Украины, Политика
СБУ заочно предъявила обвинения трем российским генералам
СБУ заочно предъявила обвинения трем российским генералам и двум полковникам