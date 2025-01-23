https://ria.ru/20250123/sanktsii-1995062524.html

Санкционный потенциал США против России почти исчерпан, считает политолог

Санкционный потенциал США против России почти исчерпан, считает политолог - РИА Новости, 23.01.2025

Санкционный потенциал США против России почти исчерпан, считает политолог

Санкционный потенциал США в отношении России практически исчерпан: любые новые меры навредят экономике самих Штатов, поэтому заявления президента страны... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T04:06:00+03:00

2025-01-23T04:06:00+03:00

2025-01-23T04:06:00+03:00

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Санкционный потенциал США в отношении России практически исчерпан: любые новые меры навредят экономике самих Штатов, поэтому заявления президента страны Дональда Трампа на эту тему носят декларативный характер, заявила РИА Новости директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Давыдова. "Прежде всего, следует отметить, что санкционный потенциал западных стран во главе с США против России практически исчерпан. Все последующие меры могут нанести значительный урон экономике стран, которые вводят санкции против нашей страны", - сказала она. Трамп в среду допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент России Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны - надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с РФ. "Обещания Трампа о новых санкциях в случае отказа России от переговоров по Украине прежде всего могут касаться нефтегазового сектора российской экономики и логистики. Громкие заявления Трампа носят скорее декларативный характер, так как он как бизнесмен понимает, какими негативными последствиями обернутся для США новые санкции", - полагает эксперт. Давыдова отметила, что ужесточение мер против российских производителей нефтегазовой отрасли, в частности, запрет на поставки сжиженного газа в Евросоюз, грозит серьезными проблемами для экономики Европы и ростом цен на бензин в США, что вряд ли обрадует американцев.

https://ria.ru/20250122/tramp-1995031797.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994726065.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, рэу имени г. в. плеханова