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Санкционный потенциал США против России почти исчерпан, считает политолог - РИА Новости, 23.01.2025
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04:06 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/sanktsii-1995062524.html
Санкционный потенциал США против России почти исчерпан, считает политолог
Санкционный потенциал США против России почти исчерпан, считает политолог - РИА Новости, 23.01.2025
Санкционный потенциал США против России почти исчерпан, считает политолог
Санкционный потенциал США в отношении России практически исчерпан: любые новые меры навредят экономике самих Штатов, поэтому заявления президента страны... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T04:06:00+03:00
2025-01-23T04:06:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Санкционный потенциал США в отношении России практически исчерпан: любые новые меры навредят экономике самих Штатов, поэтому заявления президента страны Дональда Трампа на эту тему носят декларативный характер, заявила РИА Новости директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Давыдова. "Прежде всего, следует отметить, что санкционный потенциал западных стран во главе с США против России практически исчерпан. Все последующие меры могут нанести значительный урон экономике стран, которые вводят санкции против нашей страны", - сказала она. Трамп в среду допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент России Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны - надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с РФ. "Обещания Трампа о новых санкциях в случае отказа России от переговоров по Украине прежде всего могут касаться нефтегазового сектора российской экономики и логистики. Громкие заявления Трампа носят скорее декларативный характер, так как он как бизнесмен понимает, какими негативными последствиями обернутся для США новые санкции", - полагает эксперт. Давыдова отметила, что ужесточение мер против российских производителей нефтегазовой отрасли, в частности, запрет на поставки сжиженного газа в Евросоюз, грозит серьезными проблемами для экономики Европы и ростом цен на бензин в США, что вряд ли обрадует американцев.
https://ria.ru/20250122/tramp-1995031797.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, рэу имени г. в. плеханова
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Санкционный потенциал США против России почти исчерпан, считает политолог

Политолог Давыдова: санкционный потенциал США против России почти исчерпан

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Санкционный потенциал США в отношении России практически исчерпан: любые новые меры навредят экономике самих Штатов, поэтому заявления президента страны Дональда Трампа на эту тему носят декларативный характер, заявила РИА Новости директор Центра социально-политических исследований РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Давыдова.
"Прежде всего, следует отметить, что санкционный потенциал западных стран во главе с США против России практически исчерпан. Все последующие меры могут нанести значительный урон экономике стран, которые вводят санкции против нашей страны", - сказала она.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Трамп заявил, что не хочет навредить России, но пригрозил санкциями
Вчера, 18:53
Трамп в среду допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент России Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны - надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с РФ.
"Обещания Трампа о новых санкциях в случае отказа России от переговоров по Украине прежде всего могут касаться нефтегазового сектора российской экономики и логистики. Громкие заявления Трампа носят скорее декларативный характер, так как он как бизнесмен понимает, какими негативными последствиями обернутся для США новые санкции", - полагает эксперт.
Давыдова отметила, что ужесточение мер против российских производителей нефтегазовой отрасли, в частности, запрет на поставки сжиженного газа в Евросоюз, грозит серьезными проблемами для экономики Европы и ростом цен на бензин в США, что вряд ли обрадует американцев.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп ответил на вопрос о сохранении санкций против России
21 января, 04:22
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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