https://ria.ru/20250123/ryutte-1995143147.html

"Очень счастлив". Генсек НАТО Рютте сделал наглое заявление о России

"Очень счастлив". Генсек НАТО Рютте сделал наглое заявление о России - РИА Новости, 23.01.2025

"Очень счастлив". Генсек НАТО Рютте сделал наглое заявление о России

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте поддержал угрозу президента США Дональда Трампа усилить санкционное давление на Россию, сообщает... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:13:00+03:00

2025-01-23T15:13:00+03:00

2025-01-23T15:14:00+03:00

в мире

россия

сша

европа

дмитрий песков

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987082248_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bd4a62f2d12bac2b9c4a73ea6689d67.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте поддержал угрозу президента США Дональда Трампа усилить санкционное давление на Россию, сообщает CNBC."Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности наложить еще больше санкций на Россию", — рассказал Рютте журналистам телеканала.Генсек военного блока также понадеялся, что Европа тоже присоединится к этому ходу против России.В среду президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить Москве, и призвал завершить спецоперацию, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявления американского лидера о санкционной политике по отношению к России.

https://ria.ru/20250123/nyt-1995138668.html

https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995136211.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, европа, дмитрий песков, дональд трамп