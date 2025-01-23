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"Очень счастлив". Генсек НАТО Рютте сделал наглое заявление о России - РИА Новости, 23.01.2025
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15:13 23.01.2025 (обновлено: 15:14 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/ryutte-1995143147.html
"Очень счастлив". Генсек НАТО Рютте сделал наглое заявление о России
"Очень счастлив". Генсек НАТО Рютте сделал наглое заявление о России - РИА Новости, 23.01.2025
"Очень счастлив". Генсек НАТО Рютте сделал наглое заявление о России
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте поддержал угрозу президента США Дональда Трампа усилить санкционное давление на Россию, сообщает... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте поддержал угрозу президента США Дональда Трампа усилить санкционное давление на Россию, сообщает CNBC."Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности наложить еще больше санкций на Россию", — рассказал Рютте журналистам телеканала.Генсек военного блока также понадеялся, что Европа тоже присоединится к этому ходу против России.В среду президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить Москве, и призвал завершить спецоперацию, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявления американского лидера о санкционной политике по отношению к России.
https://ria.ru/20250123/nyt-1995138668.html
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в мире, россия, сша, европа, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, США, Европа, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
"Очень счастлив". Генсек НАТО Рютте сделал наглое заявление о России

Генсек НАТО Рютте обрадовался угрозам Трампа усилить санкции против России

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте поддержал угрозу президента США Дональда Трампа усилить санкционное давление на Россию, сообщает CNBC.
«
"Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности наложить еще больше санкций на Россию", — рассказал Рютте журналистам телеканала.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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Вчера, 14:58
Генсек военного блока также понадеялся, что Европа тоже присоединится к этому ходу против России.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить Москве, и призвал завершить спецоперацию, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявления американского лидера о санкционной политике по отношению к России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Вчера, 14:48
 
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