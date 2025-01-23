https://ria.ru/20250123/rutube-1995097875.html
На Rutube появилась функция скачивания видео
На Rutube появилась функция скачивания видео - РИА Новости, 23.01.2025
На Rutube появилась функция скачивания видео
Функция скачивания видео появилась на российском видеохостинге Rutube - она доступна для устройств на операционной системе Android, сообщила компания. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T11:29:00+03:00
2025-01-23T11:29:00+03:00
2025-01-23T11:29:00+03:00
технологии
rutube
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Функция скачивания видео появилась на российском видеохостинге Rutube - она доступна для устройств на операционной системе Android, сообщила компания. "Национальный видеохостинг Rutube запустил новую функцию на устройствах с операционной системой Android. В новой версии мобильного приложения пользователи могут скачивать понравившиеся им видео и смотреть их в офлайн-режиме", - говорится в релизе.Для скачивания доступны те видео, которые авторы сами открыли для этого. Каждый пользователь единовременно может скачать один ролик любой продолжительности, новый ролик можно будет скачать только после удаления предыдущего. А расширенные возможности по скачиванию доступны по подписке, пояснили в компании. Чтобы загрузить ролик на устройство, нужно нажать на кнопку "Скачать". Загруженные видео появятся в разделе "Мое" - "Скачанные". Они будут доступны в течение 30 дней, а потом удалятся автоматически.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, rutube
На Rutube появилась функция скачивания видео
На Rutube для Android появилась функция скачивания видео
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Функция скачивания видео появилась на российском видеохостинге Rutube - она доступна для устройств на операционной системе Android, сообщила компания.
«
"Национальный видеохостинг Rutube запустил новую функцию на устройствах с операционной системой Android. В новой версии мобильного приложения пользователи могут скачивать понравившиеся им видео и смотреть их в офлайн-режиме", - говорится в релизе.
Для скачивания доступны те видео, которые авторы сами открыли для этого. Каждый пользователь единовременно может скачать один ролик любой продолжительности, новый ролик можно будет скачать только после удаления предыдущего. А расширенные возможности по скачиванию доступны по подписке, пояснили в компании.
Чтобы загрузить ролик на устройство, нужно нажать на кнопку "Скачать". Загруженные видео появятся в разделе "Мое" - "Скачанные". Они будут доступны в течение 30 дней, а потом удалятся автоматически.