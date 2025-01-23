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На Rutube появилась функция скачивания видео - РИА Новости, 23.01.2025
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11:29 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/rutube-1995097875.html
На Rutube появилась функция скачивания видео
На Rutube появилась функция скачивания видео - РИА Новости, 23.01.2025
На Rutube появилась функция скачивания видео
Функция скачивания видео появилась на российском видеохостинге Rutube - она доступна для устройств на операционной системе Android, сообщила компания. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T11:29:00+03:00
2025-01-23T11:29:00+03:00
технологии
rutube
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Функция скачивания видео появилась на российском видеохостинге Rutube - она доступна для устройств на операционной системе Android, сообщила компания. &quot;Национальный видеохостинг Rutube запустил новую функцию на устройствах с операционной системой Android. В новой версии мобильного приложения пользователи могут скачивать понравившиеся им видео и смотреть их в офлайн-режиме&quot;, - говорится в релизе.Для скачивания доступны те видео, которые авторы сами открыли для этого. Каждый пользователь единовременно может скачать один ролик любой продолжительности, новый ролик можно будет скачать только после удаления предыдущего. А расширенные возможности по скачиванию доступны по подписке, пояснили в компании. Чтобы загрузить ролик на устройство, нужно нажать на кнопку "Скачать". Загруженные видео появятся в разделе "Мое" - "Скачанные". Они будут доступны в течение 30 дней, а потом удалятся автоматически.
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4.7
96
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технологии, rutube
Технологии, Rutube
На Rutube появилась функция скачивания видео

На Rutube для Android появилась функция скачивания видео

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Rutube
Вывеска Rutube - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Функция скачивания видео появилась на российском видеохостинге Rutube - она доступна для устройств на операционной системе Android, сообщила компания.
«

"Национальный видеохостинг Rutube запустил новую функцию на устройствах с операционной системой Android. В новой версии мобильного приложения пользователи могут скачивать понравившиеся им видео и смотреть их в офлайн-режиме", - говорится в релизе.

Для скачивания доступны те видео, которые авторы сами открыли для этого. Каждый пользователь единовременно может скачать один ролик любой продолжительности, новый ролик можно будет скачать только после удаления предыдущего. А расширенные возможности по скачиванию доступны по подписке, пояснили в компании.
Чтобы загрузить ролик на устройство, нужно нажать на кнопку "Скачать". Загруженные видео появятся в разделе "Мое" - "Скачанные". Они будут доступны в течение 30 дней, а потом удалятся автоматически.
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