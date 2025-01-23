https://ria.ru/20250123/rutube-1995097875.html

На Rutube появилась функция скачивания видео

На Rutube появилась функция скачивания видео - РИА Новости, 23.01.2025

На Rutube появилась функция скачивания видео

Функция скачивания видео появилась на российском видеохостинге Rutube - она доступна для устройств на операционной системе Android, сообщила компания. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T11:29:00+03:00

2025-01-23T11:29:00+03:00

2025-01-23T11:29:00+03:00

технологии

rutube

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Функция скачивания видео появилась на российском видеохостинге Rutube - она доступна для устройств на операционной системе Android, сообщила компания. "Национальный видеохостинг Rutube запустил новую функцию на устройствах с операционной системой Android. В новой версии мобильного приложения пользователи могут скачивать понравившиеся им видео и смотреть их в офлайн-режиме", - говорится в релизе.Для скачивания доступны те видео, которые авторы сами открыли для этого. Каждый пользователь единовременно может скачать один ролик любой продолжительности, новый ролик можно будет скачать только после удаления предыдущего. А расширенные возможности по скачиванию доступны по подписке, пояснили в компании. Чтобы загрузить ролик на устройство, нужно нажать на кнопку "Скачать". Загруженные видео появятся в разделе "Мое" - "Скачанные". Они будут доступны в течение 30 дней, а потом удалятся автоматически.

https://ria.ru/20240815/youtube-1966443422.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, rutube