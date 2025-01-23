СМИ: Рубио планирует поехать в Панаму на фоне слов Трампа о канале
Bloomberg: Рубио планирует поехать в Панаму на фоне слов Трампа о канале
© AP Photo / Matias DelacroixПанамский канал
© AP Photo / Matias Delacroix
Панамский канал. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио планирует поехать в Панаму на следующей неделе на фоне заявлений президента Дональда Трампа о намерении вернуть Панамский канал под контроль Вашингтона, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
"Рубио планирует поехать в Панаму в рамках турне по Латинской Америке уже на следующей неделе", — говорится в публикации.
Панамский канал — один из важнейших транспортных водных путей международного значения, он связывает Атлантический и Тихий океаны. Канал проложен американцами в начале XX века, но стал нейтральным в 1977 году после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.
Госсекретарь также планирует посетить Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику. Ожидается, что это будет первая зарубежная поездка Рубио с момента вступления в должность.
Трамп в инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь оказался под влиянием Китая.
Политик обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военные корабли, сказав, что Вашингтон сталкивается с завышенными тарифами за использование канала.
Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом.