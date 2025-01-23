https://ria.ru/20250123/rubio-1995065252.html

СМИ: Рубио планирует поехать в Панаму на фоне слов Трампа о канале

СМИ: Рубио планирует поехать в Панаму на фоне слов Трампа о канале - РИА Новости, 23.01.2025

СМИ: Рубио планирует поехать в Панаму на фоне слов Трампа о канале

Госсекретарь США Марко Рубио планирует поехать в Панаму на следующей неделе на фоне заявлений президента Дональда Трампа о намерении вернуть Панамский канал под РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T05:46:00+03:00

2025-01-23T05:46:00+03:00

2025-01-23T09:03:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио планирует поехать в Панаму на следующей неделе на фоне заявлений президента Дональда Трампа о намерении вернуть Панамский канал под контроль Вашингтона, пишет Bloomberg со ссылкой на источник."Рубио планирует поехать в Панаму в рамках турне по Латинской Америке уже на следующей неделе", — говорится в публикации.Госсекретарь также планирует посетить Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику. Ожидается, что это будет первая зарубежная поездка Рубио с момента вступления в должность.Трамп в инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь оказался под влиянием Китая. Политик обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военные корабли, сказав, что Вашингтон сталкивается с завышенными тарифами за использование канала.Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом.

https://ria.ru/20250122/kanal-1994958052.html

https://ria.ru/20250121/panama-1994753624.html

https://ria.ru/20250122/panama-1994947757.html

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