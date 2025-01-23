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СМИ: Рубио планирует поехать в Панаму на фоне слов Трампа о канале - РИА Новости, 23.01.2025
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05:46 23.01.2025 (обновлено: 09:03 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/rubio-1995065252.html
СМИ: Рубио планирует поехать в Панаму на фоне слов Трампа о канале
СМИ: Рубио планирует поехать в Панаму на фоне слов Трампа о канале - РИА Новости, 23.01.2025
СМИ: Рубио планирует поехать в Панаму на фоне слов Трампа о канале
Госсекретарь США Марко Рубио планирует поехать в Панаму на следующей неделе на фоне заявлений президента Дональда Трампа о намерении вернуть Панамский канал под РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T05:46:00+03:00
2025-01-23T09:03:00+03:00
в мире
панама
сша
панамский канал
марко рубио
дональд трамп
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио планирует поехать в Панаму на следующей неделе на фоне заявлений президента Дональда Трампа о намерении вернуть Панамский канал под контроль Вашингтона, пишет Bloomberg со ссылкой на источник."Рубио планирует поехать в Панаму в рамках турне по Латинской Америке уже на следующей неделе", — говорится в публикации.Госсекретарь также планирует посетить Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику. Ожидается, что это будет первая зарубежная поездка Рубио с момента вступления в должность.Трамп в инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь оказался под влиянием Китая. Политик обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военные корабли, сказав, что Вашингтон сталкивается с завышенными тарифами за использование канала.Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом.
https://ria.ru/20250122/kanal-1994958052.html
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в мире, панама, сша, панамский канал, марко рубио, дональд трамп
В мире, Панама, США, Панамский канал, Марко Рубио, Дональд Трамп
СМИ: Рубио планирует поехать в Панаму на фоне слов Трампа о канале

Bloomberg: Рубио планирует поехать в Панаму на фоне слов Трампа о канале

© AP Photo / Matias DelacroixПанамский канал
Панамский канал - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Панамский канал. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио планирует поехать в Панаму на следующей неделе на фоне заявлений президента Дональда Трампа о намерении вернуть Панамский канал под контроль Вашингтона, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
"Рубио планирует поехать в Панаму в рамках турне по Латинской Америке уже на следующей неделе", — говорится в публикации.
Панамский канал со стороны Тихого океана - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Президент Панамы напомнил, что Панамский канал не был подарком от США
Вчера, 12:52

Панамский канал — один из важнейших транспортных водных путей международного значения, он связывает Атлантический и Тихий океаны. Канал проложен американцами в начале XX века, но стал нейтральным в 1977 году после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.

Госсекретарь также планирует посетить Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику. Ожидается, что это будет первая зарубежная поездка Рубио с момента вступления в должность.
Панамский канал в окрестностях города Гамбоа - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Панама начала аудит гонконгского оператора после заявления Трампа
21 января, 10:46
Трамп в инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь оказался под влиянием Китая.
Политик обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военные корабли, сказав, что Вашингтон сталкивается с завышенными тарифами за использование канала.
Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Панама пожаловалась в ООН на слова Трампа о Панамском канале
Вчера, 12:14
 
В миреПанамаСШАПанамский каналМарко РубиоДональд Трамп
 
 
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