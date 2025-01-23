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Россия откроет посольства в трех африканских странах
Россия откроет посольства в трех африканских странах - РИА Новости, 23.01.2025
Россия откроет посольства в трех африканских странах
Россия в ближайшее время вновь откроет посольства в трех африканских странах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:22:00+03:00
2025-01-23T15:22:00+03:00
2025-01-23T16:37:00+03:00
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сьерра-леоне
мария захарова
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия в ближайшее время вновь откроет посольства в трех африканских странах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."На очереди Нигер и Сьерра-Леоне, где речь идет о возобновлении деятельности, которая, к сожалению, была прекращена в 1992 году. Тогда это было сделано по финансовым причинам. Также речь идет об учреждении нового дипломатического представительства в Республике Южный Судан. <...> В ближайшее время планируется официальное открытие упомянутых дипломатических миссий", — сообщила она.В ноябре советник президента Антон Кобяков рассказал о планах по открытию посольства в Экваториальной Гвинее, Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане, а также в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских Островов и Того.
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россия, нигер, сьерра-леоне, мария захарова, антон кобяков, политика
Россия, Нигер, Сьерра-Леоне, Мария Захарова, Антон Кобяков, Политика
Россия откроет посольства в трех африканских странах
Захарова: Россия откроет посольства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане