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В России закроются десятки китайских автодилерских центров, заявили в РОАД - РИА Новости, 23.01.2025
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15:55 23.01.2025 (обновлено: 20:49 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/rossija-1995161643.html
В России закроются десятки китайских автодилерских центров, заявили в РОАД
В России закроются десятки китайских автодилерских центров, заявили в РОАД - РИА Новости, 23.01.2025
В России закроются десятки китайских автодилерских центров, заявили в РОАД
От нескольких десятков до сотни дилерских центров китайских автомобильных брендов закроются в России в 2025 году, заявил в ходе пресс-конференции президент... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:55:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. От нескольких десятков до сотни дилерских центров китайских автомобильных брендов закроются в России в 2025 году, заявил в ходе пресс-конференции президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин.&quot;Уже сегодня в Москве мы отмечаем закрытие дилерских центров. Кто-то написал такую радикальную цифру, как 500 китайских дилерских центров закроется. Нет, мы не ожидаем такого количества. Мы видим, что несколько десятков дилерских центров, если не сотня, &lt;…&gt; закроются&quot;, — сказал Подщеколдин.По данным ассоциации, по состоянию на 1 декабря 2024 года в России было 2754 дилерских центра китайских автомобильных брендов. По словам Подщеколдина, только в 2024-м их открыто около 600.Согласно данным, представленным в презентации РОАД, в 2024 году в России было продано 962 тысячи китайских легковых и легких коммерческих автомобилей, тогда как в 2023 году — 565 тысяч. Таким образом, их продажи за год выросли на 70%, а доля на отечественном рынке составила 53%.
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Россия, Москва, Российские автомобильные дилеры, Авто
В России закроются десятки китайских автодилерских центров, заявили в РОАД

РОАД: в России в 2025 году закроется до сотни китайских автодилерских центров

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. От нескольких десятков до сотни дилерских центров китайских автомобильных брендов закроются в России в 2025 году, заявил в ходе пресс-конференции президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин.
«

"Уже сегодня в Москве мы отмечаем закрытие дилерских центров. Кто-то написал такую радикальную цифру, как 500 китайских дилерских центров закроется. Нет, мы не ожидаем такого количества. Мы видим, что несколько десятков дилерских центров, если не сотня, <…> закроются", — сказал Подщеколдин.

По данным ассоциации, по состоянию на 1 декабря 2024 года в России было 2754 дилерских центра китайских автомобильных брендов. По словам Подщеколдина, только в 2024-м их открыто около 600.
Согласно данным, представленным в презентации РОАД, в 2024 году в России было продано 962 тысячи китайских легковых и легких коммерческих автомобилей, тогда как в 2023 году — 565 тысяч. Таким образом, их продажи за год выросли на 70%, а доля на отечественном рынке составила 53%.
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