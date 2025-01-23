https://ria.ru/20250123/rossija-1995161643.html

В России закроются десятки китайских автодилерских центров, заявили в РОАД

В России закроются десятки китайских автодилерских центров, заявили в РОАД - РИА Новости, 23.01.2025

В России закроются десятки китайских автодилерских центров, заявили в РОАД

От нескольких десятков до сотни дилерских центров китайских автомобильных брендов закроются в России в 2025 году, заявил в ходе пресс-конференции президент... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:55:00+03:00

2025-01-23T15:55:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. От нескольких десятков до сотни дилерских центров китайских автомобильных брендов закроются в России в 2025 году, заявил в ходе пресс-конференции президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин."Уже сегодня в Москве мы отмечаем закрытие дилерских центров. Кто-то написал такую радикальную цифру, как 500 китайских дилерских центров закроется. Нет, мы не ожидаем такого количества. Мы видим, что несколько десятков дилерских центров, если не сотня, <…> закроются", — сказал Подщеколдин.По данным ассоциации, по состоянию на 1 декабря 2024 года в России было 2754 дилерских центра китайских автомобильных брендов. По словам Подщеколдина, только в 2024-м их открыто около 600.Согласно данным, представленным в презентации РОАД, в 2024 году в России было продано 962 тысячи китайских легковых и легких коммерческих автомобилей, тогда как в 2023 году — 565 тысяч. Таким образом, их продажи за год выросли на 70%, а доля на отечественном рынке составила 53%.

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Варвара Скокшина

россия, москва, российские автомобильные дилеры, авто