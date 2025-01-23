https://ria.ru/20250123/rossija-1995161643.html
В России закроются десятки китайских автодилерских центров, заявили в РОАД
В России закроются десятки китайских автодилерских центров, заявили в РОАД - РИА Новости, 23.01.2025
В России закроются десятки китайских автодилерских центров, заявили в РОАД
От нескольких десятков до сотни дилерских центров китайских автомобильных брендов закроются в России в 2025 году, заявил в ходе пресс-конференции президент... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:55:00+03:00
2025-01-23T15:55:00+03:00
2025-01-23T20:49:00+03:00
россия
москва
российские автомобильные дилеры
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839312403_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_27511fe48af9d062407f69749fd368a0.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. От нескольких десятков до сотни дилерских центров китайских автомобильных брендов закроются в России в 2025 году, заявил в ходе пресс-конференции президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин."Уже сегодня в Москве мы отмечаем закрытие дилерских центров. Кто-то написал такую радикальную цифру, как 500 китайских дилерских центров закроется. Нет, мы не ожидаем такого количества. Мы видим, что несколько десятков дилерских центров, если не сотня, <…> закроются", — сказал Подщеколдин.По данным ассоциации, по состоянию на 1 декабря 2024 года в России было 2754 дилерских центра китайских автомобильных брендов. По словам Подщеколдина, только в 2024-м их открыто около 600.Согласно данным, представленным в презентации РОАД, в 2024 году в России было продано 962 тысячи китайских легковых и легких коммерческих автомобилей, тогда как в 2023 году — 565 тысяч. Таким образом, их продажи за год выросли на 70%, а доля на отечественном рынке составила 53%.
https://ria.ru/20250122/salony-1994936872.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839312403_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_c726ddba58e02842d6ee39c011476274.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, российские автомобильные дилеры, авто
Россия, Москва, Российские автомобильные дилеры, Авто
В России закроются десятки китайских автодилерских центров, заявили в РОАД
РОАД: в России в 2025 году закроется до сотни китайских автодилерских центров