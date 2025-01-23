https://ria.ru/20250123/rossija-1995150025.html

Россия поддерживает проект глобального ядерного разоружения, заявил Гатилов

Россия поддерживает проект глобального ядерного разоружения, заявил Гатилов - РИА Новости, 23.01.2025

Россия поддерживает проект глобального ядерного разоружения, заявил Гатилов

Россия по-прежнему поддерживает проект поэтапного глобального ядерного разоружения, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов на... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:29:00+03:00

2025-01-23T15:29:00+03:00

2025-01-23T15:29:00+03:00

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женева (город)

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геннадий гатилов

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ЖЕНЕВА, 23 янв – РИА Новости. Россия по-прежнему поддерживает проект поэтапного глобального ядерного разоружения, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов на пленарном заседании конференции ООН по разоружению. "Подтверждаем неизменную приверженность нашей страны обязательствам по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия, где цель достижения мира без ядерного оружия поставлена в контекст всеобщего и полного разоружения. Исходим из того, что ядерное разоружение должно осуществляться поэтапно, на основе консенсуса и проходить таким образом, чтобы шаги на этом направлении не наносили ущерб чьей-либо безопасности, а вели к укреплению международной стабильности, мира и безопасности для всех", - сказал он. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.

https://ria.ru/20241120/ssha-1984910500.html

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в мире, россия, женева (город), ссср, геннадий гатилов, оон