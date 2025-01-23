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Россия поддерживает проект глобального ядерного разоружения, заявил Гатилов - РИА Новости, 23.01.2025
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15:29 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/rossija-1995150025.html
Россия поддерживает проект глобального ядерного разоружения, заявил Гатилов
Россия поддерживает проект глобального ядерного разоружения, заявил Гатилов - РИА Новости, 23.01.2025
Россия поддерживает проект глобального ядерного разоружения, заявил Гатилов
Россия по-прежнему поддерживает проект поэтапного глобального ядерного разоружения, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов на... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:29:00+03:00
2025-01-23T15:29:00+03:00
в мире
россия
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геннадий гатилов
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ЖЕНЕВА, 23 янв – РИА Новости. Россия по-прежнему поддерживает проект поэтапного глобального ядерного разоружения, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов на пленарном заседании конференции ООН по разоружению. "Подтверждаем неизменную приверженность нашей страны обязательствам по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия, где цель достижения мира без ядерного оружия поставлена в контекст всеобщего и полного разоружения. Исходим из того, что ядерное разоружение должно осуществляться поэтапно, на основе консенсуса и проходить таким образом, чтобы шаги на этом направлении не наносили ущерб чьей-либо безопасности, а вели к укреплению международной стабильности, мира и безопасности для всех", - сказал он. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
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в мире, россия, женева (город), ссср, геннадий гатилов, оон
В мире, Россия, Женева (город), СССР, Геннадий Гатилов, ООН
Россия поддерживает проект глобального ядерного разоружения, заявил Гатилов

Постпред Гатилов: Россия поддерживает проект глобального ядерного разоружения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 23 янв – РИА Новости. Россия по-прежнему поддерживает проект поэтапного глобального ядерного разоружения, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов на пленарном заседании конференции ООН по разоружению.
"Подтверждаем неизменную приверженность нашей страны обязательствам по статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия, где цель достижения мира без ядерного оружия поставлена в контекст всеобщего и полного разоружения. Исходим из того, что ядерное разоружение должно осуществляться поэтапно, на основе консенсуса и проходить таким образом, чтобы шаги на этом направлении не наносили ущерб чьей-либо безопасности, а вели к укреплению международной стабильности, мира и безопасности для всех", - сказал он.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
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В миреРоссияЖенева (город)СССРГеннадий ГатиловООН
 
 
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