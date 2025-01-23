https://ria.ru/20250123/rogov-1995087197.html

Рогов назвал слова Зеленского о новых российских регионах подхрюкиванием

Рогов назвал слова Зеленского о новых российских регионах подхрюкиванием - РИА Новости, 23.01.2025

Рогов назвал слова Зеленского о новых российских регионах подхрюкиванием

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов назвал "подхрюкиванием" заявление Владимира Зеленского о непризнании новых РИА Новости, 23.01.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов назвал "подхрюкиванием" заявление Владимира Зеленского о непризнании новых российских регионов. Ранее Зеленский заявил журналистам, что Украина не признает новые регионы России. "Когда разговаривают серьезные люди, Зеленскому нечего совать нос в чужие дела и подхрюкивать. Явно Зеленскому никто слова не давал, и его позицию никто слушать не будет", — сказал Рогов РИА Новости.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250123/ft-1995074601.html

https://ria.ru/20250123/gosduma-1995080364.html

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