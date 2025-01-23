https://ria.ru/20250123/rogov-1995068815.html
В Запорожской области ликвидирован японский наемник, заявил Рогов
В Запорожской области ликвидирован японский наемник, заявил Рогов - РИА Новости, 23.01.2025
В Запорожской области ликвидирован японский наемник, заявил Рогов
Японский наемник ликвидирован в оккупированном ВСУ городе Гуляйполе на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T07:43:00+03:00
2025-01-23T07:43:00+03:00
2025-01-23T07:43:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Японский наемник ликвидирован в оккупированном ВСУ городе Гуляйполе на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "По имеющейся оперативной информации, в Гуляйполе ликвидирован офицер японского спецназа Кото Оно. Этот случай станет в очередной раз наукой всем, кто и дальше решит прийти на нашу землю с мечом", - сказал Рогов. По его словам, японский наемник погиб в результате точного удара российских войск по местам расположения ВСУ в городе. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250122/vsu-1994916877.html
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россия, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области ликвидирован японский наемник, заявил Рогов
Рогов: в Запорожской области ликвидировали японского наемника-спецназовца