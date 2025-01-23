Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области ликвидирован японский наемник, заявил Рогов - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/rogov-1995068815.html
В Запорожской области ликвидирован японский наемник, заявил Рогов
В Запорожской области ликвидирован японский наемник, заявил Рогов - РИА Новости, 23.01.2025
В Запорожской области ликвидирован японский наемник, заявил Рогов
Японский наемник ликвидирован в оккупированном ВСУ городе Гуляйполе на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T07:43:00+03:00
2025-01-23T07:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Японский наемник ликвидирован в оккупированном ВСУ городе Гуляйполе на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "По имеющейся оперативной информации, в Гуляйполе ликвидирован офицер японского спецназа Кото Оно. Этот случай станет в очередной раз наукой всем, кто и дальше решит прийти на нашу землю с мечом", - сказал Рогов. По его словам, японский наемник погиб в результате точного удара российских войск по местам расположения ВСУ в городе. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250122/vsu-1994916877.html
https://ria.ru/20250122/spetsoperatsiya-1994910573.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области ликвидирован японский наемник, заявил Рогов

Рогов: в Запорожской области ликвидировали японского наемника-спецназовца

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Японский наемник ликвидирован в оккупированном ВСУ городе Гуляйполе на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"По имеющейся оперативной информации, в Гуляйполе ликвидирован офицер японского спецназа Кото Оно. Этот случай станет в очередной раз наукой всем, кто и дальше решит прийти на нашу землю с мечом", - сказал Рогов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
ВСУ начали эвакуацию гарнизона из Великой Новоселки, сообщил Рогов
Вчера, 08:14
По его словам, японский наемник погиб в результате точного удара российских войск по местам расположения ВСУ в городе.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Российские войска взяли под контроль шахту у Котлино в ДНР, заявил Рогов
Вчера, 06:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьУкраинаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала